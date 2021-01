France : Rassemblement des algériens pour l’ouverture des frontières

Suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, des milliers de ressortissants Algériens se retrouvent bloqués dans plusieurs pays à travers le monde. En France, un rassemblement a été organisé pendant lequel une proche ouverture des frontières a été réclamée, hier le 17 janvier, à Paris.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoudi, avait annoncé en décembre dernier que plus de 25 000 ressortissants algériens étaient encore de bloqués à l’etranger, ce qui a été suivie par le lancement d’un nouveau programme de rapatriement, ce dernier connait cependant une grande réduction des 139 vols initialement prévus.

Un rassemblement à Paris

C’est en marge du rassemblement hebdomadaire à place de la République, que des Algériens ont réclamé l’ouverture des frontières, hier à Paris, comme cela est rapporté par la chaine BRTV. Une des Algériennes présentes à ce rassemblement avait déclaré : « On veut rentrer chez nous, cela fait une année qu’on n’y a pas mis les pieds. On veut que les frontières soient rouvertes pour nous permettre de rentrer au pays », Avant de rappeler que les frontières des voisins tunisiens sont ouvertes, alors que les notres demeurent toujours fermées face aux tentatives des ressortissants de rejoindre le pays.

Un autre Algérien avait confié au micro de la chaine télévisé qu’il a « perdu sa mère et qu’il n’a pas pu assister à son enterrement ». Il a également inviter « les Algériens qui sont à l’intérieur du pays à soutenir leurs ressortissants afin d’ouvrir les frontières » qui sont fermées depuis le mois de mars de l’année passée.

Plusieurs appels étaient lancés aux responsables et au gouvernement pour qu’ils procèdent à l’ouverture des frontières, car « on ne peut pas continuer comme ça dans le flou, il n y a aucune raison pour que l’Algérie ferme ses frontières, nos parents sont là-bas, ils sont âgés, on ne peut pas les voir » comme cela est rapporté par un des Algériens présents à ce rassemblement.

Un autre à Lyon

Il est également à rappeler qu’un autre rassemblement a eu lieu dans la ville de Lyon, la semaine dernière, durant lequel des Algériens ont exprimé leur déception quant au cafouillage que connait l’opération de rapatriement, devant le consulat d’Algérie dans cette ville.

Ce rassemblement est survenu suite à l’annonce du consulat de la suspension des vols de rapatriement au départ de Lyon, alors qu’aucune annonce officielle d’Air Algérie ni du gouvernement n’a été encore enregistrée jusqu’à ce jour.