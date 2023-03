France : la FFF refuse les pauses aux joueurs pour rompre le jeûne du Ramadan

Après la demande implicite du staff technique de l’équipe de France aux joueurs français musulmans de faire l’impasse sur le jeûne pendant le mois du ramadan, les instances françaises continuent à surprendre quant à ce sujet.

Alors que la ligue anglaise du football et la Premier League ont autorisé l’arrêt temporaire des matchs afin de permettre aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne dans un geste fort qui prend en considération les pratiques des joueurs, la fédération française de football ne semble pas l’entendre de cette oreille.

En effet, après un silence qui laisser planer le doute sur la question, la FFF vient d’officialiser la décision de ne pas prendre en compte le jeûne des joueurs musulmans et interdit l’interruption des matchs des différents championnats de France pour rompre le jeûne.

Le verdict de la fédération française de football a été connu suite à la divulgation d’un mail envoyé aux arbitres. Refusant de communiquer officiellement sur la question de rompre le jeûne pendant les matchs, la commission fédérale des arbitres de la FFF a indiqué que, « Les interruptions des matchs suite à la rupture du jeûne de ramadan ne respectent pas les dispositions des Statuts de la FFF » dit le mail de la commission des arbitres adressé aux arbitres. Des status qui refusent catégoriquement toute expression de pratique religieuse sur un terrain.

🇫🇷 Dans un mail adressé aux officiels, la Commission Fédérale des arbitres de la FFF a indiqué qu’il est interdit d’interrompre des matchs pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne en cette période de ramadan.https://t.co/WVMn6OMXMo — RMC Sport (@RMCsport) March 31, 2023

Justifiant son choix d’interdire une courte pause qui permet aux joueurs de rompre leur jeûne lors des matchs, la fédération française de football a tenu « à procéder à quelques rappels » en affirmant que, « La Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission de service public déléguée par l’État, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d’empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d’une personne en raison notamment (…) de ses convictions politiques et religieuses » ajoute le mail.

France : une chasse au ramadan pour le football français ?

Après le refus la fédération française de football de prendre, publiquement, position sur le sujet tout en continuant à manœuvre dans l’ombre pour interdire la pause consacré aux jeûneurs, des voies se sont élevés afin de mettre un terme à cette « ambiguïté ».

En effet, dans l’une de ces dernières vidéos sur la plateforme YouTube, le journaliste français d’investigation, Romain Molina, dénonce les pratiques de la FFF.

Ainsi, l’omerta que la fédération dicte au sujet du ramadan ne passe pas inaperçu cette saison. Le journaliste Romain Molina affirme que « cette situation est une première dans le monde du football français. » dit-il.

Refus catégorique, loi du silence et acharnement sur le mois sacré, les décisions de l’instance footballistique française surprennent les spectateurs du ballon rond puisque l’autre exemple, diamétralement opposé, de la gestion du mois de ramadan pour les joueurs existe en terres voisines et a été bien reçu par les joueurs concernés.

Or, selon Romain Molina, ces décisions peuvent être expliquées du fait que « il n’y a pas de joueurs influents dans le football français et qui est de confession musulmane. À l’époque où Paul Pogba et N’golo Kanté étaient au sommet de leur art, ils ont imposé leur jeûne pendant la Coupe d’Euro 2016. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. » explique-t-il.

Le journaliste a fait une remarque qui pourrait ouvrir le débat sur la crédibilité des explications que la FFF a avancées quant au sujet de l’arrêt des matchs pour rompre le jeûne, « Je me demande si Kylian Mbappé était musulman, la décision de la FFF aurait été la même ? On se pose la question… » ajoute-t-il.

L’instance française a affirmé que, « Toute personne contrevenant à ces dispositions fera l’objet de poursuites disciplinaires et/ou pénales ».