France : quels sont les métiers qui dépendent de l’immigration ?

Consacrer un nouveau titre de séjour en France et régulariser les travailleurs sans papiers est une question qui a fait beaucoup de bruit sur le territoire français. En effet, de nombreuses personnalités politiques accusent de vouloir régulariser massivement les étrangers en situation irrégulière en France.

De son côté, pour défendre sa politique, le président français, Emmanuel Macron, a fait savoir que beaucoup de secteurs d’activité, notamment la restauration et le secteur agricole, ne tournent pas sans immigration. En effet, en plus des secteurs d’activités qui souffre d’une pénurie de main d’œuvre, d’autres dépendent des travailleurs immigrés dont des Algériens.

Immigration : quels sont les métiers qui dépendent des travailleurs étrangers en France ?

Selon les chiffres de la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques, cités par Le Monde, Le taux d’emplois des travailleurs étrangers en France s’élèvent à 56.1%. Ce qi fait que plus d’un tiers des catégories de profession dans l’hexagone dont appelle à une proportion d’immigrés supérieure à la moyenne.

Selon ces chiffres, les travailleurs étrangers sont surreprésentés chez les employés de Maison (38.8%), mais aussi dans le secteur du bâtiment, les travaux publics, la sécurité, l’hôtellerie et la restauration. Ces derniers sont considérés comme des emplois peu qualifiés, ouvriers qualifiés ou non qualifiés. Par ailleurs, en ce qui concerne les professionnels de la politique, la proportion des immigrés est également supérieure à la moyenne.

En Île-de-France, la présence des travailleurs étrangers, est encore plus nette dans les métiers de service, le bâtiment et la sécurité. Inversement, quelques familles professionnelles connaissent une présence des immigrés plus faibles que la moyenne. À savoir, la fonction publique et les postes de titulaire.

Quels sont les facteurs qui expliquent cette présence accrue des travailleurs étrangers dans les secteurs spécifiques en France ?

Toujours selon l’étude du Dares, deux facteurs expliquent cette présence des travailleurs immigrés dans ces secteurs en France. Notamment, les tensions sur le recrutement et la pénibilité du travail. Selon la Dares, lorsqu’un métier ou une profession est sous tension, le gouvernement peut faire appel à des facilités pour palier le besoin en main d’œuvre, et ce en se tournant vers l’immigration. Ce qui est le cas de plusieurs secteurs d’activité en France.

En revanche, ce qui est de la pénibilité du travail, concerne les métiers dont les conditions sont contraignantes. Selon les statistiques de l’Insee, sur l’ensemble des catégories, où sont surreprésentés les immigrés en France, six métiers accumulent les conditions contraignantes et les tensions de recrutement.