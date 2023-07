France : quelles sont les universités les moins chères pour les étudiants étrangers ?

Une récente étude établie par Le Figaro étudiant montre que la France reste une destination très abordable pour les étudiants internationaux. En 2019, ces étudiants doivent débourser jusqu’à 2770 euros pour s’inscrire en licence et 3770 euros pour intégrer un master.

Cependant, certaines universités françaises s’arrangent pour faire baisser ce tarif et faire de la France une destination abordable pour les étudiants internationaux. Et ce, en comparaison avec le Canada, dans lequel une inscription dans une université coûte entre 14 000 et 24 000 euros par an.

Voici les universités les moins chères en France pour les étudiants internationaux

Beaucoup d’étudiants algériens souhaitent poursuivre leurs études dans ce pays. Dans ce sillage, un classement effectué par World Scolars Hub dresse une liste des universités les moins chères en France. Notamment pour les étudiants internationaux.

En plus d’être l’un des établissements prestigieux de France, l’université de Paris Saclay compte parmi les moins chères du pays. En effet, elle propose pour les étudiants internationaux un programme de premier cycle à partir de 170 euros par an et une inscription aux programmes supérieurs à partir de 243 euros.

Une autre université est celle de Montpellier qui se distingue grâce à sa politique de frais de scolarité. En effet, une inscription à l’un de ses programmes d’études supérieures coûte 180 euros. À cette liste s’ajoute l’université de Toulouse 1 Capitole qui propose ses inscriptions aux programmes de premier cycle à partir de 170 euros. Tandis que les programmes d’études supérieures sont proposés à partir de 243 euros. D’autres universités ont adopté ces mêmes tarifs. Notamment celle de d’Orléans, et l’université d’Aix-Marseille.

Étudiants internationaux : d’autres universités abordables en France

Par ailleurs, cette liste des universités les moins chères en France se poursuit avec l’université de Strasbourg, Où une inscription à un programme de premier cycle est proposée à partir de 184 euros et 256 euros par an pour une inscription dans un programme d’études supérieures.

L’université de Paris compte aussi parmi les plus abordables en France. En effet, les étudiants désireux de s’inscrire dans cet établissement devront débourser à partir de 261 euros pour les programmes du premier cycle et 334 euros pour les programmes d’études supérieures.

À ce classement des universités les plus abordables de France s’ajoute l’université de Nantes qui propose une inscription au prix de 184 eurs pour le premier cycle et au prix de 2012 euros par an pour les programmes d’études supérieures.

