France : quel sort pour les six Algériens encore bloqués à Roissy ?

Ils étaient 27. Ils ne sont plus que six. Le récit poignant d’une trentaine de ressortissants Algériens en provenance de Londres n’est pas encore terminé. Malgré qu’une vingtaine d’entre eux aient quitté enfin l’aéroport Roissy CDG, ou ils étaient bloqués pendant presque deux mois, encore six y demeurent, sans la moindre perspective sur leur sort.

Tout a commencé en fin du mois de février dernier. Des vols en provenance de l’aéroport Londonien Heathrow, ont ramené une trentaine de ressortissants Algériens qui désirent rentrer au pays à bord des derniers vols de rapatriement. Pas de chance, ils arrivent juste au moment où une suspension des vols d’Air Algérie a été annoncé, les 27 Algériens seront empêchés de monter à bord des derniers vols à destination d’Alger, et ce, malgré les billets (Londres-Paris-Alger), achetés auprès de l’agence d’Air Algérie.

Suite a cet empêchement, un blocage en zone internationale s’installe. Malgré des voix qui ont appelé à mettre un terme a cette affaire, la continuité s’est nourri de l’entêtement des autorités Algériennes et de celle des ressortissants. Ces derniers ont d’ailleurs fini par entamer une procédure en justice contre Air Algérie, mais la justice française a tranché en faveur de cette dernière, Air Algérie n’a fait, d’après le juge « qu’appliquer les décisions des autorités Algériennes ».

Peu de temps après cette décision judiciaire, une vingtaine de ces ressortissants vont quitter l’aéroport Parisien. Les binationaux rentrent à Londres, les autres, dont le visa a expiré, ont opté soit pour la Tunisie, soit pour le Maroc. Aucun n’est rentré en Algérie, indique le journal Français le Parisien, dans un article payant consacré à ces ressortissants paru aujourd’hui, le 15 avril 2021. La même source rappelle aussi que six Algériens demeurent encore bloqués au niveau de la zone internationale de l’aéroport Roissy Charles De Gaulle.

Devant le mutisme de l’Algérie, des députés français s’en mêlent

Me Hadj Said, l’avocate des ressortissantes Algériens a confié au Parisien que l’un de ces derniers « a marché toute la nuit dans les couloirs tellement il n’en peut plus. Il a dû être pris en charge par la Croix-Rouge ». Pour rappel, parmi les six Algériens encore bloqué figure un sans papiers, mais aussi un homme victime d’une grave dépression, qui refuse de quitter l’aéroport.

Devant cette situation, qualifiée de « catastrophe humanitaire », les avocats des ressortissants encore bloqués, espèrent toujours l’intervention des autorités Algériennes, mais ils ont quand même sollicité les autorités françaises. En effet, toujours selon Me Hadj Said, une demande d’« autorisation de séjour » a été introduite auprès du ministère français de l’Intérieur. Cette demande demeure sans réponse pour le moment.

Le ministère français des Affaires étrangères a été également saisi, et la diplomatie Française avait effectué des démarches auprès de l’ambassade d’Algérie à Paris et des autorités algériennes. Le Quai d’Orsay avait notamment indiqué que« l’Algérie est un pays souverain et ce problème est de leur ressort ».

Ces derniers jours un groupe de parlementaires Français, en compagnie des avocats, ont rendu visite aux six ressortissants Algériens encore bloqués au niveau de l’aéroport Parisien. Ces députés affirment qu’ils vont saisir le président Macron. En Outre, Aurélien Taché, un autre député français, a été empêché hier, de rencontrer les six voyageurs bloqués. Le député a indiqué via un tweet que « la France laisse des familles qui ne peuvent rentrer en Algérie vivre dans des conditions indignes depuis 2 mois ». « Les autorités françaises doivent prendre leurs responsabilités en offrant un accès aux soins et un hébergement ».