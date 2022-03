France : quand Zemmour qualifie la colonisation de « bénédiction » 

À seize jours du premier tour de l’élection présidentielle française de 2022, le candidat du parti Reconquête, Eric Zemmour, joue ses dernières cartes dans l’espoir de rattraper les sondages face aux autres candidats, à l’instar de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron.

En difficultés dans les sondages, le candidat à la présidentielle française de 2022 Eric Zemmour joue le tout pour le tout et a réussi, une fois de plus, à susciter la polémique suite à ses déclarations au sujet de l’émigration et de la colonisation.

Intervenant sur l’émission Outre-mer 2022, le candidat du parti Reconquête n’a pas hésité à déclarer que « la colonisation française était une bénédiction », et à insinuer qu’ « elle a été porteuse de civilisation ».

Cette déclaration intervient en réponse à un jeune Amérindien de Guyane qui avait pointé du doigt les positions de Zemmour, notamment son problème avec les différences. Le jeune homme n’a pas manqué de faire allusion à la colonisation compliquée et douloureuse en soulignant le fait qu’ « il n’était pas allé en France, mais que c’était la France qui était venue vers lui ».

Tout en affichant son sourire moqueur, Eric Zemmour a répondu au jeune homme en affirmant avoir également fait face à la colonisation, et ce, en faisant référence à ses ancêtres et à ses origines algériennes.

« Mes ancêtres vivaient pendant 1000 ans en Algérie, les tribus berbères qui se baladaient entre l’Algérie et le Maroc. Et la France est venue à moi, comme vous. La France m’a colonisé, comme vous. Et j’en suis heureux », a-t-il expliqué.

Estimant avoir la légitimité pour évoquer la colonisation et porter un regard sur ce sujet, le candidat de Reconquête a insisté sur le fait que « la colonisation ait été une bénédiction ».

« … Je suis heureux de cette colonisation. La France m’a apporté la culture française, l’histoire française, grâce à la France j’ai découvert des auteurs sublimes, j’ai lu Chateaubriand, j’ai lu Pascal et j’en suis heureux », a-t-il encore répondu fièrement.

« Une faute lourde et inexcusable »

Les déclarations d’Eric Zemmour ont choqué plus d’un et ont suscité une marre de réactions, notamment sur les réseaux sociaux, entre autres, celle du sénateur socialiste Victorin Lurel, ancien Ministre français des Outre-mer sous l’ancien Président François Hollande, qui a violemment fustigé Zemmour en le qualifiant de candidat « négationniste, racialiste et suprémaciste ».

En effet, dans un communiqué rendu public sur ses réseaux sociaux, le 23 mars dernier, le sénateur Victorin Lurel a expliqué que « Zemmour a développé une pensée historiquement et factuellement fausse, entre glorification de la colonisation, négation des peuples autochtones et écrasement des cultures précoloniales ».

Pour l’ancien Ministre français, cette pensée « est viciée pour mieux plaire et complaire aux plus bas instincts d’une frange marginale de la population qu’il cherche à radicaliser et à mobiliser ». L’élu de Guadeloupe a également estimé qu’avec ces déclarations, « Zemmour commet une faute lourde et inexcusable », soulignant qu’il s’agit « d’une provocation indigne de la fonction de Président de la République qu’il entend incarner ».