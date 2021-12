France : quand Zemmour menace les chômeurs étrangers

Le candidat à la présidentielle française de 2022, Eric Zemmour, nous a habitué à des propos et des sorties controversées basées sur ses opinions d’extrême droite. Visant selon lui à redonner la France aux français, excluant ainsi les millions d’étrangers qui habitent l’Hexagone.

Depuis l’annonce officielle de sa candidature, on prête plus attention à ses dires et sa présence sur les plateaux de télévision sur lesquels le journaliste politique explique son programme politique. Sans surprise aucune, l’immigration est au cœur de ce programme puisque Zemmour estime que « l’immigration n’est pas source de nos problèmes, mais elle les aggrave tous ».

De nombreuses personnes se contentaient de s’indigner et de critiquer les propos de Zemmour. Néanmoins, maintenant qu’il est candidat, qui ne fait certes pas l’unanimité, mais qui séduit beaucoup de français de par ses idées, ses paroles sont à prendre au sérieux car si jamais il est élu, on verra la concrétisation de ses logorrhées.

« Mettre l’immigration à zéro »

Invité sur RTL, Zemmour indique en parlant des immigrés « ils touchent surtout des aides sociales ». Il ajoute « en France, nous avons 55% d’étrangers non-européens qui sont chômeurs ou inactifs, qui sont donc aux frais du peuple français » poursuivant « il faut que cela cesse et donc que ces gens rentrent chez eux ».

Clarifiant que contrairement aux autres candidats, il propose de réduire l’immigration légale et de réduire

« drastiquement » le nombre d’étudiants étrangers en plus de renvoyer les chômeurs étrangers chez eux au bout de 6 mois, comme le fait la Suisse ou les Etats-unis.

Pour les étudiants et les chômeurs algériens établis en France, c’est une myriade de menaces depuis l’annonce officielle de la candidature d’Eric Zemmour qui semble vouloir vider la France de tout étranger, bon ou mauvais soit-il.