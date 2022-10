France: quand une militante politique réagit à une vidéo sur l’Algérie

De plus en plus d’Algériens trouvent du plaisir à saisir leurs caméras ou même leurs smartphones, pour partir à la quête de nouvelles images à publier sur leurs réseaux sociaux. Sur ces derniers, les vidéos illustrant la beauté des différents paysages de l’Algérie font de plus en plus de bruit.

En plus des touristes étrangers qui n’hésitent pas à partager leur expérience de voyage en Algérie. Les membres de la diaspora suivent cette tendance. Et font de plus en plus de contenus, permettant, en quelque sorte, de promouvoir le tourisme en Algérie.

C’est le cas d’un ressortissant algérien résidant à Saints en France. Qui a décidé de faire découvrir, en seulement 27 secondes, les Aurès à son réseau Twitter.

Quand une militante politique en France réagit à une vidéo sur le tourisme en Algérie

En effet, à partir d’une vidéo filmée et montée par ses soins, Mehdi Messai fait découvrir aux internautes sur Twitter sa région natale, les Aurès. Cette vidéo qui ne dépasse même pas les 30 secondes, illustre parfaitement la beauté de la cité roumaine de Timgad, les balcons de Ghoufi, mais aussi de Biskra, khenchela et Batna.

Par ailleurs, il convient de le souligner, lancé sur le réseau twitter le dimanche 9 octobre dernier, cette vidéo a enregistré pas mal de réactions. Parmi ces dernières, une a, particulièrement, suscité plus de bruit. Il s’agit de celle d’une militante politique en France, à savoir Zohra Bitan.

Cette Franco-Algérienne, chroniqueuse également dans l’émission « Les Grandes Gueules sur RMC », n’a pas hésité à donner son avis sur le tourisme en Algérie. Séduite par la vidéo, Zohra Bitan a regretté le fait que le tourisme en Algérie ne soit pas assez développe pour faire profiter les touristes étrangers de la beauté de ces paysages.

En effet, dans cette réponse à la vidéo de l’Algérien, la chroniqueuse de l’émission « Les Grandes Gueules » a conclu son tweet par poser la question suivante « Quel est l’intérêt d’avoir de si beaux endroits et de ne pas les partager avec le Monde ? », écrit-elle.

Une question qui n’a visiblement pas plu aux internautes, qui ont regardé cette vidéo. En effet, le tweet de Zohra Bitan a déclenché une vague de réaction, qui viennent répondre à la question objet de ce tweet.