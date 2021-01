France : quand une décision de l’OM fâche ses fans algériens

Le club de football Français, l’Olympique de Marseille, avait lancé dernièrement une sélection de maillots dans le cadre de son programme OM Africa. Ces maillots qui sont teintés des couleurs de 3 pays africains, ont suscité un sentiment d’exclusion chez plusieurs supporteurs Algériens qui se sont senti trahis par un club dont il forme pourtant la fan-base principale en France et en Algérie.

En effet, trois maillots ont été dévoilés par l’Olympique de Marseille dans le cadre de son programme OM Africa. Ces derniers représentent trois pays africains parmi lesquels ne figurent pas l’Algérie, à savoir le Maroc, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

Comme le club phocéen compte plusieurs supporters Algériens, ces derniers se sont vite sentis exclus par la direction de leur club préféré. Ce sentiment d’exclusion avait enfanté une vive déception que plusieurs supporteurs Algériens de ce club ont exprimé sur les réseaux sociaux.

Un maillot qui crée polémique

Les maillots de l’OM Africa ont été lancés vendredi dernier, suite à l’aboutissement d’un partenariat entre l’OM et Puma. Cependant, l’absence d’un maillot aux couleurs du drapeau Algérien avait eu un impact plutôt négatif dans les rangs des supporteurs Algériens et dans les milieux footballistiques du pays.

Le site HessPress s’exprime et affirme que « le club français dispose d’une large base de supporters algériens ». Plusieurs autres médias Algériens se sont interrogé sur les raisons de l’absence des couleurs de l’Algérie. Ce nouveau maillot de l’OM a été pourtant conçu, il est utile de le souligner, dans le but de fédérer et de rapprocher ses supporteurs africains.

Le Club Marseillais avait déjà suscité la colère de ses fans Algériens, après avoir mis un terme aux contrats de deux joueurs algériens (Mehdi Baaloudj et Cyril Khetir). Cette décision justifiée par la direction de l’OM par la violation des deux joueurs des « obligations contractuelles essentielles relatives à l’hygiène de vie qu’impose la profession de joueur de football ».