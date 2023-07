France : quand un « Inchalah » sidère David Pujadas et le laisse sans voix (vidéo)

Le journaliste, reporter et présentateur français, David Pujadas, est au cœur d’une polémique. En effet, mercredi dernier, lors du numéro de son émission, 24h Pujadas, le présentateur français s’est montré étonné suite à la réponse de l’une de ses collègues.

Ainsi, Pujadas a remercié la journaliste Fanny Weil, qui faisait ses adieux à l’émission. « Aujourd’hui c’est la dernière chronique de Fanny. Ça fait un peu plus de quatre ans qu’elle est avec nous et je voulais simplement vous dire merci pour votre enthousiasme, votre rigueur et votre implication. On ne doute pas que vous connaîtrez un parcours passionnant » a dit Pujadas.

Comblée de louanges, Fanny Weil a croisé ses doigts, en signe d’espoir, cette dernière a répondu « Inchalah ». Une réponse qui a déstabilisé David Pujadas, resté sans souffle, visiblement.

Pujadas interloqué par ce qu’elle a dit « Inshallah » 😂. pic.twitter.com/AVxVioDSEU — citoyen défoi (@bledarducoin) July 13, 2023

« Inchalah » interloque David Pujadas : les réactions de la toile

C’est devenu une expression presque tout le monde le dit sans pour autant vouloir devenir musulman et quand bien même je vois pas pourquoi il ce crispe. Ça témoigne du martèlement et harcèlement médiatique des musulmans qu’il à carrément un rejet physique du terme. — Dayz (@Dayz75) July 14, 2023

AVANT/APRÈS

Pour un simple In shâ Allah pic.twitter.com/GXfLDicBja — Brimi (@Brimiox) July 14, 2023

La pauvre c’est la dernière fois qu’on va la voir à la télé ! La réaction de @DavidPujadas est catastrophique 🤦🏽😂 — Garden87 (@MalikMkd) July 14, 2023

Inchallah a tjs été ds l’expression française pr dire « si dieu le veut ». La langue française est impregnée de la langue arabe pr des raisons historiques. Les mots français d’origine arabe st nombreux quoiqu’en disent les fachos rageux — Kad Der (@kader99731910) July 14, 2023

#pujadas déstabilisé, grillé en flag sur ce qu’il pense…

Désormais, les personnes citant l’expression inchallah penseront à lui et le regarderont différemment. pic.twitter.com/03sEiiIm6C — Libre arbitre 🇫🇷🇪🇺 (@Esprit_CritiKe) July 15, 2023