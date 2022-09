France: quand un Algérien se lance dans une course-poursuite à Belfort

De nombreux ressortissants algériens se retrouvent sans papiers en France. À défaut de régulariser leurs situations, ces personnes se retrouvent dans l’obligation de vivre dans l’ombre. Certains d’entre eux ont même tendance à s’enfuir et disparaitre dans la nature.

C’est ce qu’a tenté de faire un ressortissant algérien, le lundi 26 septembre dernier. Âgé de 25 ans, ce sans papiers algérien a été arrêté pour être placé sous rétention administrative par les agents de la PAF à Montbéliard, dans l’Est de la France.

Au moment de quitter le commissariat, notamment vers 8 h 30, le jeune homme a profité du fait qu’il ne soit pas menotté pour tenter le tout pour le tout.

Pour tenter d’échapper à la PAF, un Algérien se lance dans une course-poursuite

En effet, cet Algérien a pris tous les risques en aggravant encore plus sa situation. Après avoir repoussé l’un des agents qui l’accompagnait, ce sans papiers a pris la fuite à pied vers Avenue Gambetta. Arrivé sur les lieux, il repère une Volkswagen Polo. Et s’installe sur le siège passager en menaçant le conducteur avec un couteau suisse.

Refusant de se plier aux ordres de ce fugitif, le conducteur, un jeune étudiant de 21 ans. Quitte son véhicule, laissant ainsi place à l’Algérien qui s’empare du volant. Et se lance dans une course-poursuite avec la police montbéliardaise sur l’A36.

Voulant résister encore à ses poursuivants, l’Algérien circulait à très vive allure. Et fait un demi-tour au niveau de Denny, rapporte l’Est Républicain. Il prend alors la sortie 14 et repart dans le sens inverse. Et ce, pour s’engager dans une autre sortie vers les Glacis de Belfort.

En effet, c’est à ce moment-là que le conducteur en fuite perd le contrôle sur le véhicule, fait un tonneau avant de s’arrêter sur le toit. Suite à cette course-poursuite qui a duré près de 45 minutes, deux agents de la PAF ont été blessés. Dont un au niveau de sa jambe.

Par ailleurs, interpelé, ce fuyard a été conduit sous escorte policière vers l’hôpital de Nord Franche-Comté. Et ce, pour des examens de contrôle. Plus tard, notamment en fin de matinée du 26 septembre, la police de Montbéliard a placé l’Algérien en garde à vue. Et ont lancé une enquête pour évasion et violence contre des agents policiers et un conducteur de véhicule volé.