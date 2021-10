France : quand le fils de cheb Khaled affiche son soutien à Zemmour

D’habitude, ce sont les propos des personnes issues de la classe politique qui font polémique, cette fois-ci, un jeune homme loin de ce secteur s’exprime et suscite un déferlement de réactions.

En effet, il s’agit de Anyss fils du chanteur Cheb Khaled, jamais reconnu par la star du Raï. Invité sur le plateau du talk-show Touche pas à mon poste (TPMP), le jeune rappeur explique pourquoi il voterait pour Eric Zemmour à l’élection présidentielle de 2022. Ce dernier n’étant pas encore candidat, provoque souvent des polémiques à cause de ses propos.

Anyss trouve les discours de Zemmour plutôt cohérents, il indique que le polémiste a une bonne connaissance des quartiers, rappelant qu’il est immigré et qu’il n’est pas né avec une cuillère d’argent dans la bouche. Il souligne son caractère directe et sans langue de bois et le qualifie de « cash ».

Le jeune de 26ans est également journaliste, il précise cependant qu’il n’est pas toujours d’accord avec Zemmour. Musulman, il ne partage pas les avis du polémiste sur le sujet de l’islam, il plaide sa maladresse et la justifie d’un manque d’information au sujet de la religion.

Ce qui a pu également choquer les téléspectateurs et les internautes, c’est l’auto-biographie pas très gratifiante faite par Anyss sur TPMP évoquant son casier judiciaire.

Qui dit polémique, dit Zemmour

Eric Zemmour est journaliste politique, essayiste, écrivain et souvent au cœur de la plupart des polémiques en France. Connu pour son franc-parler et ses idées classées de l’extrême droite, ses dérapages ont souvent eu pour objet l’islam.

Récemment, il a fait un autre dérapage, sans surprise aucune, ça concernait les musulmans. Zemmour juge nécessaire de faire changer les pratiques musulmanes incompatibles avec les principes de la république française, expliquant que les musulmans peuvent très bien se détacher de l’islam pour « avoir une pratique de leur religion que j’appelle, avec tous les guillemets du monde, chrétienne » a t-il précisé.

La participation d’Eric Zemmour aux élections présidentielles en France demeure un grand point d’interrogation.