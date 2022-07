France : quand le destin de Cheb Fayçal tourne au drame

Si quitter l’Algérie apporte plus de chance et d’opportunités pour certains, ce n’est pas toujours le cas de tout le monde. En effet, on voit de plus en plus d’Algériens quitter leur pays natal pour rejoindre l’Europe, rêvant d’un meilleur niveau de vie. Cependant, la vie ne sourit pas à la plupart d’entre eux.

C’est le cas de plusieurs personnes, mais aussi celui de Cheb Fayçal. Non, on ne parle pas du surnommé « Fayçal Mignon », mais de celui qui a autrefois enregistré un succès sans limite. Vous l’avez peut être deviné, on parle de Cheb Fayçal, chanteur du tube « Sakina, El Bab Ytabtab ».

Que devient Cheb Fayçal aujourd’hui ?

Cheb Fayçal, originaire d’El Bordj, a connu le succès à l’âge de 14 ans, grâce à son titre « Sakina, El Bab Ytabtab ». En effet, dès son plus jeune âge, cet artiste algérien a su comment taper fort chez toutes les générations des années 91. Avec ce Hit de style sétifien et sa danse atypique, Cheb Fayçal a nonseulement marqué les esprits des Algériens à l’époque, mais aussi ceux d’aujourd’hui.

Cependant, « Sakina, El Bab Ytabtab » ne représente pas la seule réalisation de ce talentueux algérien. Ce dernier a également fait son apparition à la télévision algérienne grâce à l’émission « Alhane wa Chabab ».

Malheureusement, la vie fait que certaines célébrités perdent de leur popularité pour devenir de simples et ordinaires personnes voire même des SDF. C’est ce qui est arrivé à cet ex-chanteur algérien. Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux ont témoigné de cette transformation, dont a fait objet le Cheb Fayçal.

En effet, un ressortissant algérien, qui était de passage dans une gare de métro en France, a partagé une vidéo triste de cet ex-chanteur, qui est devenu aujourd’hui un simple SDF dans ce pays étranger. Ce dernier, ayant vu sa vie se bouleverser du jour au lendemain, était en train d’interpréter son seul et unique tube « Sakina, El Bab Ytabtab ».