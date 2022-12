France : quand l’Algérie inspire un grand designer du luxe

On dit souvent que Paris est la capitale des créations luxueuses. En effet, cette ville française ne manque pas de faire rêver. Entre Givenchy, Dior et Louis Vuitton, Paris regorge des grandes marques qui ont fait sa réputation de la ville du luxe.

Et si on vous dit que derrière les boutiques de luxes de plusieurs de ces grandes marques se trouve un Algérien ?. Il s’agit de l’architecte, Chafik Gasmi, connu pour avoir décroché les plus prestigieux prix et distinctions en architecture et en design.

Chafik Gasmi se décrit comme citoyen du monde. Enfant d’une famille kabyle, il a appris le Coran avant la langue arable et le français avant de rejoindre l’école des Pères Blancs. En quittant l’Algérie, à l’âge de 15 ans, Shafik a réalisé son rêve d’enfance, devenir un architecte, mais pas les moindres.

Le designer algérien Chafik Gasmi accumule les prix et les distinctions

À peine diplômé de son école d’architecture à Paris, Chafik Gasmi lance sa première ligne de mobilier intérieur en 1990, et réussi à décrocher sa première distinction, deux ans plus tard, notamment le grand prix de la critique du Salon du meuble à Paris.

Plus tard, il redessine tout le catalogue du mobilier extérieur de Moulin-Galland et réaliser son autre succès, la chaise de Jardin « Square », qui lui vaut le prix du « nombre d’Or ». Au profit de Hugues Chevalier, il réalise son bestseller, le fauteuil en cuir « Ying », qui sera choisi par la suite par l’hôtel de Matignon.

En 2004, il décroche le prix du talent de la réussite des « Français venus de loin ». Et en 2008, le musée des Arts modernes d’Alger lui consacre une rétrospective. Les réalisations de Chafik ne se limitent pas à ce point. En 2022, cet Algérien, en compagnie de son équipe, il décroche le prix du meilleur flacon de parfum féminin. Avec une telle réputation mondiale, Chafik Gasmi est connu pour être le designer algérien du luxe français.

🇩🇿🇫🇷 [Good News – Luxe Paris]

🎉Chafik Gasmi et son équipe sont Lauréats du "Prix du Meilleur Flacon de Parfum Féminin de The Fragrance Foundation France", avec le "Idôle de Lancôme". 👉 https://t.co/qeXispsaTl#FierDeNotreDiasporaDZ🇩🇿 @TebbouneAmadjid @dz_pm_djerad pic.twitter.com/ZfVM7ort2M — CACI en France (@CACIFrance) October 8, 2020

Les lumières inspirées de l’Algérie, « un élément fondamentale de mon travail »

Intervenant sur le plateau d’El Bilad TV, Chafik Gasmi s’est rappelé les moments phares de sa carrière. Il faut savoir qu’en plus de ces distinctions, cet architecte et designer algérien a travaillé au compte de plusieurs autres marques et d’établissements de luxe. Notamment chez le Royal Monceau, Baccarat, Guerlain, Givenchy…

Le travail de Chafik ne consiste pas seulement à créer des design de luxe, mais il apporte des réflexions sur la stratégie de marque de ses entreprises. Par ailleurs, en réponse à l’animateur de l’émission, Chafik Gasmi a évoqué l’Algérie, le « pays de ses racines ».

Pour lui, l’Algérie, Alger et ses lumières ont beaucoup inspiré ses projets. Dans la mesure où la lumière comme objet et sujet représente un élément fondamental dans son travail. Chafik Gasmi a fait savoir que malgré son succès et sa réussite, il n’oublie pas d’où il vient.