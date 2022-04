France : quand la Grande Mosquée de Paris appelle à voter Macron

Le deuxième tour de la présidentielle approche à grands pas en France. Au sein de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, le choix du candidat semble déjà était fait.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 15 avril ; la Grande Mosquée de Paris a lancé un appel aux musulmans de France, en leur demandant de voter pour le président sortant Emmanuel Macron au deuxième tour de l’élection présidentielle.

La Grande Mosquée de Paris veut barrer la route à Marine Le Pen

« Votons Emmanuel Macron », c’est ainsi que la Grande Mosquée de Paris prévoit de barrer la route à la candidate de l’extrême droite Marine Le Pen qui s’approche de plus en plus de l’Élysée.

« Au sein de ce grand pays, nous avons appris que la démocratie est un bien trop précieux pour être abandonné à ses pourfendeurs. Le destin des musulmans, comme celui de toute la communauté nationale, se joue dans les urnes à l’occasion du deuxième tour de l’élection présidentielle », lit-on dans le communiqué.

« Des forces malveillantes s’expriment aujourd’hui ouvertement et appellent au bannissement des musulmans. Comment réagir face à cette malveillance qui se banalise et s’installe dans les esprits ? Par le vote et dans la continuité de la République (…) L’issue du scrutin présidentiel est imminente. Empêchons l’irrémédiable. Que l’on ne s’y trompe pas : l’abstention et le vote blanc renforceront l’extrême-droite », a ajouté la même source.

À noter que le deuxième tour des élections présidentielles françaises, qui connaîtra un face à face Macron – Marine Le Pen, se déroulera le dimanche 24 avril.