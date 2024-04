France : quand Domenech compare Bentaleb à Matic

Le sélectionneur emblématique de l’équipe de France, Raymond Domenech, n’a pas tari d’éloges sur Nabil Bentaleb. Il n’a pas hésité de le comparer à l’ex-milieu de terrain de Manchester United, l’international serbe Nemanja Matic.

Alors que ses prestations en sélection sont loin des attentes, Nabil Bentaleb enchaine les bonnes performances avec son équipe, le LOSC Lille, depuis l’entame de l’actuel exercice. Il s’est imposé comme un élément incontournable avec « Les Dogs » et fait parler de lui en France.

Consultant de l’émission « L’Équipe du Soir », Raymond Domenech s’est dit élogieux envers le milieu de terrain de l’équipe d’Algérie, suite à sa bonne performance lors du match remporté face à l’Olympique de Marseille (3-1), disputé vendredi passé. Pour lui, c’est le régulateur de l’équipe.

« C’est lui qui gère tout, les temps forts et les temps faibles. Il sait défendre, se positionner. Il donne toujours une solution. Il est un relais permanent et représente l’équilibre de cette équipe. Ils ne sont jamais en difficulté parce qu’il est toujours bien placé au bon endroit, au bon moment. Il est juste techniquement et donne de la profondeur aussi. C’est une belle doublette. Pour moi, Bentaleb, c’est le régulateur », dira-t-il.

« Bentaleb me fait penser à Matic »

L’ancien sélectionneur des Bleus (2004-2010) ne s’est pas arrêté là. En effet, il n’a pas hésité de comparer Nabil Bentaleb à l’ex-milieu de terrain de Manchester United, l’international serbe Nemanja Matic.

« Il me fait penser à Matic quand il est bien. On a l’impression qu’ils n’accélèrent pas, mais ils sont toujours là où il faut. L’association avec André marche vraiment bien, parce que lui, c’est un marathonien qui court dans tous les sens et tacle de tous les côtés », a-t-il ajouté.

À noter que Bentaleb a disputé 27 matchs avec le LOSC Lille, toutes compétitions confondues, et compte 3 passes décisives depuis l’entame de l’actuel exercice 2023/2024.