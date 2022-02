France : quand des supporters de Brest fustigent les Algériens

La première participation de la nouvelle recrue du Stade Brestois, Youcef Belaili, avec son club français a suscité une énorme polémique, tout comme l’annonce de la nouvelle de son recrutement.

L’Oranais semble en fait, suivi par un grand public. Celui-ci a même envahi les réseaux sociaux dudit club, explosant ainsi leurs compteurs.

Cependant, le milieu de terrain algérien a été fortement critiqué, notamment par la presse sportive française, sur sa performance lors de sa première participation avec le Stade Brestois contre Rennes.

Les médias jugent la performance de Belaili à Brest

Une rencontre qui s’est déroulée ce dimanche 6 février, et qui s’est soldée par la défaite des niveaux coéquipiers de Belaili. Sachant que ce dernier a été présent sur le terrain pendant 60 minutes.

Suite à ces nombreux critiques, les Algériens à leur tour, n’ont pas manqué de livrer leur commentaire quant au niveau du club français, où ils l’ont jugé de « faible » et pas au niveau du talentueux Belaili.

En réponse à ces derniers, les supporters de Brest n’ont pas hésité également à publier sur la page Facebook dédiée spécialement à cet effet, leur avis.

Les Brestois répondent aux critiques des Algériens

« Ce message s’adresse aux supporters algériens. Après la défaite de Brest à Rennes, nous avons pu lire, de votre part, de nombreuses critiques à l’égard de notre équipe. Si cette dernière a effectivement été surclassée par Rennes (club qui possède 3 fois plus de moyens que le nôtre), il faut vous rappeler que Brest, avec le 18e budget de L1, joue le maintien. Nous, supporters brestois, le savons tous », peut-on lire sur la page Facebook « Ici c’est Brest 2010 ».

« Au faîte de sa gloire, le Stade Brestois, même s’il a accueilli de grands joueurs, n’a jamais été plus qu’un club moyen du championnat de France de 1re division. Tous les supporters brestois en sont également conscients », ajoute la même source.

Les supporters brestois estiment que Youcef Belaili « n’a rien prouvé au plus haut niveau », où ils ont lancé : « De votre côté, vous idolâtrez Youcef Belaïli qui est certainement un joueur talentueux, mais n’a rien prouvé au plus haut niveau, contrairement à Riyad Mahrez (qui a pu démontrer son niveau dans le championnat anglais et en Champions League) ».

« La CAN, ce n’est pas le haut niveau »

Ce n’est pas tout ! Lesdits supporters sont allés plus loin, où ils ont même jugé que les championnats arabes ne sont pas le haut niveau.

« Les championnats algérien, tunisien et qatari, ce n’est pas le haut niveau. La ligue des champions de la CAF, ce n’est pas le haut niveau. Et même si ce n’est pas « politiquement correct » de le dire, la CAN, ce n’est pas le haut niveau. L’Algérie n’a participé que 4 fois à la Coupe du Monde, et n’a passé qu’une seule fois le 1er tour (éliminée en 8e). Aucun pays africain n’a pu passer les quarts de finale de cette compétition majeure », ont-ils révélé.

À la fin de leur publication, les Brestois ont conclu : « À titre de comparaison, la Croatie, moins de 4 millions d’habitants, a joué une demi-finale et une finale de Coupe du Monde. Il serait donc bon que vous soyez à l’avenir, un peu plus mesurés, à la foi dans vos critiques à l’égard de Brest et dans vos louanges à l’égard de Youcef Belaïli ».