France : propos anti-musulmans de Jean-Claude Dassier, CNews reagit

Les dires « anti-musulmans » sont vraisemblablement monnaie courante ces dernières semaines. Après l’écrivain Michel Houellebecq, c’est au tour de Jean-Claude Dassier qui prend la parole pour s’attaquer à la communauté musulmane sur un plateau de télévision.

Pour rappel ; Dassier n’est autre que l’ancien patron de LCI et de l’OM (Olympique de Marseille) devenu à présent, chroniqueur sur la chaîne d’info CNews. Il avait affirmé sur le plateau de CNews que « les musulmans s’en foutent de la République ». A cela, il surenchérit en ajoutant : «ils ne savent même pas ce que le mot veut dire ».

Des mots crus, qui ont le mérite d’être clairs : pour Dassier, la religion musulmane ne va pas de pair avec la République française. Il n’en fallait pas plus pour faire réagir. Entre les téléspectateurs qui s’indignent instantanément sur les réseaux sociaux, les signalements auprès de l’Arcom ou la désolidarisation de la chaine, Jean-Claude Dassier n’est pas dans une position confortable.

🚨Jean Claude Dassier (CNews) « Mais les musulmans ils s’en foutent de la République, ils savent même pas ce que le mot veut dire, enfin ! » pic.twitter.com/ZaXVMCQV8p — BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) December 27, 2022

Affaire Jean-Claude Dassier : l’Arcom est saisi

Sur les réseaux sociaux, précisément sur Twitter, le collectif « sleeping giants » a réagit. Il faut savoir que ce collectif combat le financement des discours de haine et appelle à signaler la séquence auprès de l’Arcom (régulateur français de la communication audiovisuelle et numérique) afin que la chaîne soit sanctionnée.

Ce n’est pas tout, le président de SOS-Racisme Dominique Sopo a lui aussi pris la parole via le même réseau social ce jeudi. Il affirme qu’il a la volonté de saisir « le parquet de Paris afin que la justice poursuive ces ratiocinations racistes ». A cela, il faut ajouter l’intervention du CCIE (Collectif contre l’Islamophobie en Europe) qui a révélé déposer une plainte pour « incitation à la haine ».

Suite aux propos antimusulmans tenue par Jean-Claude #Dassier sur @CNEWS ce mardi, @SOS_Racisme saisit le parquet de Paris afin que la justice poursuive ces ratiocinations racistes. Mais, au-delà de Dassier, c’est une fois de plus la ligne éditoriale de @CNEWS qui est en question pic.twitter.com/2P0aK5BOgK — Dominique Sopo (@d_sopo) December 29, 2022

L’animatrice s’exprime, CNews se désolidarise

La chaine télévision se devait de réagir, surtout que l’affaire faisait de plus en plus de bruit sur les différentes plateformes et les médias ne comptaient pas étouffer celle-ci. De ce fait, deux jours plus tard, la journaliste Barbara Klein a pris la parole lors de son émission télévisée La belle équipe pour « revenir sur les propos’ de Jean-Claude Dassier. Elle affirme : « Je souhaitais vous dire que ses propos n’engagent que lui et en aucun cas la chaîne ni la rédaction de CNews ». La journaliste, avance donc que le reste de l’équipe n’est nullement responsable des dires de l’ex patron de LCI.

Cette intervention était nécessaire, mais arrive un peu tard pour certains, qui avait dès le départ reprocher au reste du plateau leur indifférence face à la scène. Effectivement, diverses personnalités connues ont pris leurs comptes twitter pour rebondir sur la scène. C’est par exemple le cas du député Benjamin Lucas qui publie : «Le pire ce n’est pas qu’un misérable chroniqueur se vautre dans la violence islamophobe. Le pire, c’est qu’autour de lui personne ne s’indigne, ne sorte, ne refuse qu’on énonce un propos d’une telle infamie».