France : première distinction personnelle pour Ounas à Lille

Première distinction personnelle pour Adam Ounas avec le LOSC Lille ! Il a été élu joueur lillois du mois. Une récompense amplement méritée pour l’attaquant ailier de la sélection nationale qui monte en puissance.

De retour en championnat français pour rebondir après avoir quitté le SSC Naples, Adam Ounas semble avoir fait le bon choix. La raison est simple, il a retrouvé du temps de jeu, il enchaine les matchs mais aussi les bonnes performances.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été l’un des grands artisans de plusieurs succès du LOSC Lille. En s’imposant comme titulaire, ses efforts ont été récompensés. En effet, il a été élu joueur lillois du mois. C’est sa première distinction personnelle avec les « Dogues » cette saison qui est amplement méritée, vu ses très belles prestations.

« Le doublé pour Adam Ounas ! Après s’être vu attribuer le but du mois de septembre pour sa superbe réalisation contre Toulouse (2-1), Adam Ounas remporte aujourd’hui le trophée du Dogue du mois de septembre by Cazoo. L’international algérien succède à Angel Gomes, lauréat en août ». A écrit le LOSC Lille sur son site officiel.

Il est à rappeler qu’Ounas figurait dans le onze type de la 9e journée de la Ligue 1 Uber Eats et ce, à la suite de sa belle prestation fournie face à Lorient le week-end dernier.

Il succède à Angel Gomes… 🥁@AdamOunas1996 est votre Dogue du mois de septembre by @CazooFR 🇩🇿 pic.twitter.com/UeBVizHR86 — LOSC (@losclive) October 4, 2022

« J’espère enchainer »

Adam Ounas est sur une marge de progression impressionnante. A l’issue du match face à Lorient, il parle de sa bonne forme.

« À titre personnel, je me sens bien avec de bonnes jambes grâce à la collaboration avec le coach, le staff et les préparateurs physiques. J’espère continuer au plus vite avec cette même intensité de travail pour pouvoir enchaîner ». A-t-il déclaré aux médias.

Espérons que l’international algérien ne contracte pas des blessures qui pourraient le freiner dans son élan.