France : Oukidja prolonge son contrat au FC Metz

Le gardien de but international, Alexandre Okidja, a prolongé son contrat au FC Metz pour deux autres saisons. Il est désormais lié avec le club messin jusqu’en 2025.

Bonne nouvelle pour le FC Metz qui vient de blinder un élément important et expérimenté au sein de l’équipe. Cela rentre dans le cadre de garder l’ossature de l’équipe afin de vite remonter en Ligue 1 Uber Eats.

Passé par Gueugnon, le LOSC, Bayonne, Mouscron (Belgique) et Strasbourg, Oukidja est arrivé sur les rives de la Moselle en 2018, alors que le club venait de descendre en deuxième division. Auteur de 19 clean sheets en 38 rencontres – match sans encaisser de but, celui qui compte 6 sélections chez les Verts a grandement contribué à la remontée messine dans l’élite. En quatre ans et demi, le portier international a disputé 149 rencontres.

[ ℙ𝕣𝕠 ] ✍️ @Oukidjaalex 𝑝𝑟𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 ! 🤝 Le gardien grenat est désormais lié au #FCMetz jusqu’en juin 2⃣0⃣2⃣5⃣ 👇 — FC Metz ☨ (@FCMetz) February 14, 2023

Chafaï prolonge son contrat avec Damac

Le défenseur international de Damac SC, Farouk Chafaï, a lui également prolongé son contrat avec son club pour deux saisons, soit jusqu’en 2025, a annoncé le club saoudien ce matin.

A noter que Chafaï (32 ans) évolue en championnat saoudien depuis trois ans. Il avait rejoint Damac SC en janvier 2020 en provenance du Mouloudia d’Alger. Il a réussi à s’imposer comme un élément incontournable au sein de son équipe, avec laquelle il devrait terminer sa carrière puisqu’il aura 35 ans en 2025.