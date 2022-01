Transfert de Slimani : plus de place pour l’Algérien à Lyon ?

Auteur d’un beau parcours avec ses coéquipiers de l’équipe nationale, mais aussi sous les maillots de tout club qu’a pu représenter, la star des Verts Islam Slimani ne semble pas en mesure de donner plus, notamment à 33 ans.

En effet, l’attaquant de l’Olympique de Lyon n’est pas parvenu à s’imposer et briller dans le club français, et semble plus que jamais sur le départ.

C’est en tout cas ce que confirment plusieurs sources, révélant que les dirigeants de l’OL s’apprêtent à signer au moins deux renforts bientôt, mais ils laisseront partir leur joueur algérien sans aucun souci.

Les 6 derniers mois de Slimani à l’OL ?

Sachant que le Fennec est arrivé libre à l’Olympique Lyonnais de Leicester City depuis une année, précisément le 13 janvier 2021, et ce, afin de renforcer les rangs offensifs dudit club, comme ce fut le cas avec l’AS Monaco. Toutefois, le meilleur buteur de l’histoire de l’Algérie n’a pu présenter une si belle performance.

Sur ce, Islam Slimani s’apprête à passer ses derniers mois sous le maillot du club de Lyon et devrait être libéré à la fin de son contrat, prévue au mois de juin de l’année en cours, voire bien avant.

À cet effet, plusieurs rumeurs se sont diffusées quant à la possibilité d’un retour au Portugal, précisément au Sporting Lisbonne, notamment que RMC a évoqué l’hypothèse qui indique que Lyon « serait disposé à libérer son attaquant algérien ».

Vers un éventuel retour au Portugal

Dans le même chapitre, la même source a affirmé que « des discussions sont en cours entre les agents de Islam Slimani et le Sporting, le club portugais dans lequel le Fennec a déjà joué sous son maillot et a porté ses couleurs entre 2013 et 2016 ».

Cependant, rien n’a encore été confirmé pour l’instant, et la direction de l’Olympique Lyonnais n’a pas reçu la moindre offre concrète pour le moment.

Par ailleurs, il convient également de préciser que l’international algérien compte 84 sélections sous le maillot des Verts, où il a pu signer 40 buts, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de l’Algérie.