France : nouvelle mission pour les imams Algériens

Les imams détachés à la Grande Mosquée de Paris, en France, ont été appelés hier lundi, par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, à faire preuve de patriotisme, à défendre, et « à jouer un rôle en faveur de l’Algérie ». Cet appel intervient alors que les hauts cadres de l’état Algériens évoquent des campagnes de déstabilisations qui visent le pays, notamment celles dont le Maroc est accusé.

Meme si le ministre des Affaires religieuses n’a pas clairement spécifié de quel danger il s’agit exactement, il a toutefois appelé les Imams de la Grande mosquée de Paris à « contrer la campagne féroce ciblant l’Algérie ». Des propos qui rappellent les dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamara, lors de sa dernière sortie médiatique, ou il a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc.

« Jouer un rôle positif en faveur de l’Algérie »

C’est lors du lancement de la conférence d’encadrement des imams détachés à la Grande Mosquée de Paris en France, que le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a invité ces imams à « jouer un rôle positif en faveur de l’Algérie, promouvoir les valeurs de nationalisme et de modération et œuvrer à la moralisation de la vie publique », et ce, après avoir souligné que « l’Algérie est ciblée par une campagne féroce ».

Les Imams de la Grande Mosquée de Paris, qui vont exercer dans plusieurs mosquées à travers le territoire Français, jouent, selon le ministre, « un grand rôle ». « Ne sous-estimez pas vos efforts, a déclaré le ministre. Si vous apprenez à une personne à prier, à aimer la patrie ou à mémoriser un seul verset, vous aurez alors accompli beaucoup ». Avant d’ajouter, « nous suivrons vos efforts. Les enfants de l’Algérie ont toujours su relever les défis », rapporte l’APS.

Ce sont pas moins de 36 imams et une « Mourchida », qui forment le premier groupe encadré par le ministère des Affaires religieuses. Ce groupe va être réparti à travers plusieurs mosquées en France, dont la grande mosquée de Paris.