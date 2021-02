France : mystérieuse disparition d’un octogénaire Algérien

Il s’appelle Maamar Belghali, ce ressortissant Algérien âgé de 83 ans, a mystérieusement disparu depuis 13 jours en France. L’octogénaire est arrivé à Lyon à bord d’un vol au départ d’Alger, qui a atterri à l’aéroport Saint-Exupéry, là où l’homme recherché a été aperçu pour la dernière fois.

En effet, et comme cela est affirmé par un avis de recherche de la police française, qu’elle avait partagé sur les réseaux sociaux, un ressortissant Algérien âgé de 83 a mystérieusement disparu à l’airoport de Lyon saint-Exupéry, suite à son arrivée d’Alger le 11 février 2021.

La police Française, dans son avis de recherche partagé sur les réseaux sociaux, avait également indiqué que l’octogénaire a « été aperçu pour la dernière fois à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry à l’arrivée d’un vol depuis l’étranger », et elle a également ouvert une enquête pour « disparition inquiétante d’une personne majeure », dans le but de retrouver le disparu.

L’avis de recherche fait appel à toute personne ayant aperçu, ou qui serait en possession d’information qui peuvent indiquer le sort de l’octogénaire, qui a été aperçu pendant une heure, dans l’airoport de Lyon Saint-Exupéry.

Les précisions de la police

Le communiqué de la police Française précise que Maamar Belghali, le ressortissant Algérien disparu il y a 13 jours, est d’une corpulence mince, avec des cheveux poivre et sel, et qu’il était vetu d’une casquette sombre et d’une veste polaire noire.

Le communiqué indique qu’après avoir descendu de l’avion, l’octogénaire a été aperçu au niveau de l’aéroport Lyonnais pendant environ une heure, avant que toute trace de lui ne s’efface, aprés avoir pris la route en direction de Pusignan.

Aucune information supplémentaire n’été toutefois donnée par les services de sécurité Français, en ce qui concerne les raisons qui ont poussé l’octogénaire à venir en France. On ignore donc si le ressortissant Algérien a de la famille en France ou pas.