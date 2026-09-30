France : la justice annule les municipales remportées par deux maires LFI d’origine algérienne

Le tribunal administratif de Lyon a annulé mardi les élections municipales de Vénissieux et de Vaulx-en-Velin. LFI les avait remportées en mars, avec deux élus d’origine algérienne, Idir Boumertit et Abdelkader Lahmar. La justice ne leur reproche aucune fraude : les irrégularités concernent des listes adverses. Les deux maires annoncent un recours devant le Conseil d’État.

Deux victoires acquises de justesse

Le tribunal administratif de Lyon a rendu ses deux décisions mardi 29 septembre, à quelques heures d’intervalle. Elles visent deux des principales victoires de La France insoumise (LFI) aux municipales de mars, dans la banlieue lyonnaise.

À Vénissieux, Idir Boumertit avait battu la maire communiste sortante, Michèle Picard, d’une vingtaine de voix. À Vaulx-en-Velin, Abdelkader Lahmar l’avait emporté de 104 voix sur la maire socialiste Hélène Geoffroy.

Dans les deux cas, le tribunal estime que des irrégularités sur d’autres listes ont pu fausser le résultat. Il ne reproche aucune fraude aux deux maires ni à leurs listes.

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Vénissieux : de fausses domiciliations sur la liste RN-UDR

À Vénissieux, le litige porte sur la liste RN-UDR conduite par Quentin Taïeb. Arrivée quatrième au second tour, elle avait recueilli 1 361 voix. Le tribunal a retenu des déclarations de domiciliation irrégulières de Quentin Taïeb et de plusieurs de ses colistiers. La rapporteure publique avait évoqué une « intention frauduleuse ».

Pour le tribunal, vu le très faible écart, la présence de cette liste a pu peser sur l’issue du scrutin. Il a donc annulé l’ensemble des opérations électorales des 15 et 22 mars. Il a aussi déclaré Quentin Taïeb inéligible pour 24 mois.

Idir Boumertit dénonce une « injustice »

Le maire de Vénissieux a dénoncé une « injustice » sur France Inter. Il a annoncé saisir le Conseil d’État.

Député de la 14e circonscription du Rhône depuis 2022, Idir Boumertit a grandi dans le quartier des Minguettes. Il a siégé au conseil municipal de Vénissieux pendant plus de vingt ans, dont plusieurs mandats d’adjoint au maire.

Vaulx-en-Velin : 693 bulletins annulés sur une liste centriste

À Vaulx-en-Velin, l’affaire est différente. Elle concerne la liste divers centre de Christine Bertin, arrivée troisième au second tour. Une de ses colistières possédait la nationalité néerlandaise. Le code électoral impose de le mentionner sur les bulletins, ce que la liste avait omis de faire.

La rapporteure publique a estimé que cette omission relevait de la bonne foi. La préfecture n’avait pourtant signalé l’irrégularité que quelques heures avant le second tour. À sa demande, les bureaux de vote ont compté les 693 bulletins de la liste comme nuls.

Avec seulement 104 voix d’écart, le tribunal juge que cette annulation a pu altérer la sincérité du scrutin. Il a suivi l’avis de la rapporteure publique, exprimé lors de l’audience du 14 septembre.

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Abdelkader Lahmar met en cause la préfecture

Avant même le jugement, Abdelkader Lahmar avait annoncé un recours devant le Conseil d’État en cas d’annulation. Il avait mis en cause une « erreur administrative de la préfecture ». Selon lui, elle avait validé les bulletins fautifs au premier tour, alors qu’elle avait repéré la même irrégularité à Saint-Fons. Il a assuré qu’il prendrait part à un éventuel nouveau scrutin, sans confirmer sa propre candidature.

Né à Lyon en 1971, il a grandi dans le quartier du Mas du Taureau, à Vaulx-en-Velin. Il y a enseigné l’économie-gestion au lycée professionnel Les Canuts pendant près de trente ans. Il est député de la 7e circonscription du Rhône depuis 2024.

Pendant que d’autres misent sur une remise en cause de la démocratie, nous misons sur Vaulx-en-Velin. Les élus de Vaulx En Commun continueront, dans les semaines et mois qui viennent, d’être chaque jour sur le terrain, dans chaque quartier, au pied de chaque immeuble, à… pic.twitter.com/yrzQn1hnpV — Abdelkader Lahmar (@AK_Lahmar) September 29, 2026

Les deux maires restent en fonctions

L’annulation ne prive pas immédiatement les deux élus de leur mandat. Le code électoral prévoit que les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu’à la décision définitive. Le recours devant le Conseil d’État leur permet donc de rester maires pendant plusieurs mois. Si le Conseil d’État confirme les annulations, de nouvelles élections devront avoir lieu dans les deux communes.

Saint-Fons, troisième mairie LFI menacée

Une troisième commune LFI de la métropole lyonnaise pourrait connaître le même sort. À Saint-Fons, la rapporteure publique a préconisé mardi l’annulation de l’élection d’Hadi Mebarki. La liste du maire sortant, Christian Duchêne, avait omis la nationalité portugaise d’une colistière. La liste avait perdu ses 751 bulletins dès le premier tour, ce qui l’avait privée du second. Le tribunal n’a pas encore rendu sa décision.

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