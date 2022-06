France : Mulhouse secouée par un crime crapuleux, 3 Algériens impliqués

À côté de la diaspora algérienne établies dans le pays, la France compte déjà un nombre important de sans papiers. Et c’est pratiquement chaque jour qu’une nouvelle histoire, dont ils sont acteurs, se produit.

Installée dans un appartement sis dans une résidence pour personnes âgées à Mulhouse; une septuagénaire a été découverte sans vie, le lundi 6 juin 2022. Et c’est grâce à un signalement de l’une de ses voisines, qui n’a pas eu de ses nouvelles, que cette dame a été découverte par la police. Au milieu de la salle de bain, le sang l’entourait de partout, la victime a été égorgée.

En effet, le quartier de résidence de la victime à Mulhouse est connu pour des affaires de délinquances. Dimanche passé, une autre résidente a signalé un individu qui a tenté de s’introduire à son domicile. Visiblement, cette personne est impliquée dans le crime de la septuagénaire.

Trois sans papiers algériens impliqués dans l’affaire

Le jour même, soit le 6 juin dernier, la police a interpellé un sans papiers algérien pour vol. l’enquête a révélé l’implication de deux autres, également de nationalité algérienne. En possession de l’un de ces suspects, ont été trouvés les papiers de la victime, tandis que chez un autre; une carte de transport de Mulhouse pour sénior.

Selon une déclaration du procureur Edwige Roux-Morizot dans une conférence de presse; les suspects ont été mis en garde à vue pour vol et violence ayant induit à une mort. D’après le chef de la police judiciaire en charge de cette affaire, qui s’est exprimé auprès des médias français; les trois sans papiers possèdent déjà un casier judiciaire bien garni. Dont les antécédents ont été réalisés à Mulhouse mais également à Paris.

Une octogénaire fait fuir un cambrioleur à Lyon

Le 30 mai dernier, un sans papier algérien âgé de 20 ans s’est introduit dans l’une des maisons à Lyon. La propriétaire, une dame de 84 ans, l’a surpris en train de cambrioler sa maison. Face à une telle situation, l’octogénaire s’est armé de tout son courage et a commencé à hurler pour réveiller ses voisins.

Chose faite, ces derniers ont signalé l’incident à la police du quartier. De son côté le cambrioleur, s’est mis à paniquer et a tenté de prendre la fuite, mais en vain. Les forces de l’ordre l’ont interpellé et l’ont mis en sous examen. En sa possession, une lampe torche et le téléphone de sa victime. Dans l’attente de son audition, ce jeune prévenu risque l’expulsion du territoire français.

Et ce n’est forcément pas le premier ni le dernier sans papiers qui a tenté la voie des délits. En effet, ces derniers temps, les médias français en ont fait la une de leur site. Entre ceux qui tentent un simple vol pour trouver de quoi se nourrir et les autres qui ont même marqué des crimes; on n’en sait plus où mettre la tête.