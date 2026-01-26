France : Montpellier grave le nom de Lounès Matoub dans l’espace public

La ville de Montpellier en France a rendu hommage à Lounès Matoub en dévoilant une plaque commémorative en sa mémoire. La cérémonie, organisée dans le cadre d’un projet urbain, a réuni élus et membres de la communauté associative pour saluer le parcours du chanteur et poète, assassiné en 1998.

Samedi 24 janvier 2026, la ville de Montpellier a rendu un hommage solennel à Matoub Lounès en inaugurant une plaque en sa mémoire. La cérémonie s’est tenue au cœur de la ZAC Montpellier Sud, un secteur de l’Hérault en pleine rénovation urbaine, en présence de la famille de l’artiste et de nombreuses figures locales.

Le dévoilement officiel de la plaque s’est déroulé en présence de Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de la métropole, accompagné de Nadir Bettache, à la tête de l’association Identité Partage. Nadia Matoub, l’épouse du poète disparu, a également fait part de cet événement.

Au cœur du réaménagement du quartier Montpellier Sud, la plaque en mémoire de Matoub Lounès symbolise une politique de la ville axée sur la transmission. Le projet urbain ne se limite pas à la modernisation des infrastructures : il vise à imprégner l’espace public de l’empreinte de personnalités marquantes.

🟢 À LIRE AUSSI : France : une plateforme accusée de ficher les musulmans, le gouvernement interpellé



La ville de Montpellier rend hommage à Matoub Lounès

L’hommage rendu à Matoub Lounès illustre cette volonté de célébrer des parcours engagés, tout en reconnaissant l’héritage immense de l’artiste pour la communauté.

Figure de proue de la culture amazighe, Lounès Matoub est né le 24 janvier 1956 à Taourirt Moussa, en Kabylie. Artiste prolifique de la fin des années 70 jusqu’à sa disparition tragique en 1998, il a mis son art au service de la liberté d’expression et des droits humains. Son assassinat le 25 juin 1998, à seulement 42 ans, a provoqué une onde de choc immense en Algérie et surtout en Kabylie. Aujourd’hui, son héritage littéraire et musical demeure une boussole pour des générations de militants et d’artistes.

« Donner son nom à une rue est un acte fort, à la fois mémoriel et politique, qui affirme les valeurs républicaines portées par Montpellier. Ville attachée à la résistance et à l’oppression, Montpellier inscrit ainsi Lounès Matoub dans une histoire universelle du courage et de la liberté », a déclaré le maire de la ville en cette occasion.

En inaugurant cette plaque, Montpellier rejoint le cercle des villes françaises qui honorent la mémoire du poète kabyle. Cette reconnaissance, déjà ancrée dans le paysage urbain des cités comme Paris ou Vaulx-en-Velin, illustre l’œuvre de l’artiste par-delà les frontières.

🟢 À LIRE AUSSI : France : un maire risque 53 000 € pour avoir refusé de marier un Algérien

