France : mobilisation pour un resto algérien halal menacé de fermeture

De nombreux Algériens quittent le pays pour se former à l’étranger. C’est le cas de Sérine et Hakim qui ont poursuivi une formation dans la restauration à Palerme et Milan. Et ce, pour se spécialiser dans la cuisine italienne. Et proposer leurs plus délicieux plats aux Français. En effet, après avoir achevé leur formation en Italie, les deux Algériens se sont dirigés vers Paris pour ouvrir leur propre établissement.

Par ailleurs, aux côtés des différentes spécialités de ce restaurant, Sérine et Hakim ont décidé de bannir les boissons alcoolisées de leurs menus. En pensant, ainsi, se distinguer, de la concurrence, mais aussi suivre les principes de leur religion, ces deux frère et sœur algériens ont fini par perdre leur clientèle.

Visiblement, les délicieux plats proposés par ce restaurant ne suffisent pas de relever le pari risqué lancé par ces deux chefs algériens.

Menacé de fermeture, le restaurant de deux Algériens reçoit une vague de soutien

Pour soutenir le projet Halal de ses deux Algériens, une vidéo a été lancée, le 8 décembre dernier. Postée par le compte Instagram français « onmangequoi », cette vidéo invite les internautes à donner la chance à se restaurant, menacé de fermeture.

En effet, la vidéo en question précise que malgré la qualité des repas servis dans cet établissement, l’absence de l’alcool a pénalisé le business de ses deux Algériens et à pousser les clients à fuir ce restaurant. Par ailleurs, cette vidéo appelle les internautes à donner de la force à Sérine et Hakim pour qu’ils ne ferment pas leur établissement.

Cet appel a connu un afflux de soutien de la part des membres de la diaspora, mais aussi de nombreux Français, qui ont exprimé leur soutien à ses Algériens. À titre d’exemple, ces internautes qui encouragent l’établissement de Sérine et Hakim et promettent d’aller le visiter rien que pour son concept Halal et sans alcool.

D’autres internautes cherchent à obtenir l’adresse de l’établissement de Sérine et Hakim. Et ce, afin de tenter l’expérience de gouter à leurs plats, mais aussi pour inviter leurs amis à faire de même.