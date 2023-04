France : mobilisation pour un ingénieur algérien menacé d’expulsion

Alors que le dossier de la nouvelle loi d’immigration a refait surface sur la table des débats en France, sur le terrain, les préfectures partent à la chasse des ressortissants sans papiers. En effet, ce ne sont pas uniquement les clandestins délinquants, qui sont visés par des obligations de quitter le territoire français, des familles bien intégrées dans la société française vivent le cauchemar d’être menacées d’expulsion.

C’est le cas pour Nacerddine Laradji qui vit ce cauchemar depuis quelques semaines. Dans un témoignage accordé à la presse française, ce ressortissant algériens raconte cet épisode qui a bouleversé toute sa vie.

Sous OQTF, un ingénieur algérien sommé de quitter la France

Malgré une situation stable en Algérie, Nacereddine a quand même décidé de quitter le pays, en juin 2015, pour aller s’installer en France. Comme plusieurs ressortissants algériens établis en France, il galère lors de ses débuts pour retrouver cette stabilité du quotidien.

Suite à ce voyage, Nacereddine, mais aussi sa famille, décide de déposer une demande d’asile. Cependant, le refus de cette demande n’a pas tardé pour se prononcer pour la petite famille algérienne. Pire encore, le père de famille reçoit une décision d’éloignement du territoire français.

En effet, il y a trois semaines, alors que Nacereddine et sa femme étaient chez eux, la police a toqué à leur porte pour leur notifier l’obligation de quitter le territoire français. Une décision qui a bouleversé la vie de cette famille, notamment celles de ses deux filles, âgée respectivement de 20 et 19 ans, qui ont raté leurs partiels en raison de cette OQTF.

Mobilisation pour la famille algérienne menacée d’expulsion

Une décision que les amis de cet ingénieur algérien ne comprennent pas forcément. Ces derniers témoignent des efforts fournis par Nacerddine pour s’intégrer dans la société française. En plus du fait que l’Algérien dispose de trois promesses d’embauche, il fait preuve d’engagement hors repaire dans le milieu du bénévolat.

Un critère qui a poussé ses amis et les personnes qu’il coutoie à se mobiliser pour dénoncer cette OQTF délivrée par la préfecture de la Drôme. Pour ce faire, ces derniers ont lancé une pétition, qui a récolté de nombreuses signatures, et préparent une lettre à envoyer à la préfecture de la Drôme pour demander une réponse favorable pour Nacereddine et sa famille.

