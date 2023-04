France : « mes enfants sont en partie algériens », Éric Cantona

Éric Cantona, l’ancien footballeur français au caractère imprévisible, ne cesse d’être à la une des médias. Reconverti en acteur, l’ancien attaquant du club mancunien de Manchester United a fait rappeler un fait qui était presque oublié.

Ainsi, lors de son invitation dans l’émission française de TF1, Sept à Huit, Éric Cantona s’est livré sur ses rapports à la vie en tentant d’expliquer les origines de son tempérament fort, « Ma mère parle aux fleurs et aux animaux, elle est catalane. Du côté de mon père, on est sarde. On est une famille qui a des discussions enflammées certaines fois. On est à la limite de la rupture, on s’embrouille et on s’embrasse deux minutes après. C’est vivant comme tous les méditerranéens. Ma femme est algérienne. » dit-il.

En effet, Éric Cantona est l’époux de Rachida Brakni, actrice française d’origine algérienne. Dans son portrait sur TF1, Cantona a ajouté, « Mes enfants ont une certaine Algérianité. » explique-t-il.

Éric Cantona : l’ange et le démon

Compulsif avec un franc-parler sans complexe, Cantona est toujours une matière inépuisable pour la presse en Hexagone. Un pays qu’il a quitté d’ailleurs pour s’installer au Portugal, « Je suis à Lisbonne. J’ai vécu en Angleterre, en Italie… Après, il y a quand même la scolarisation des enfants donc on est obligés de rester quelques années au même endroit. Mais j’aime voyager et rencontrer les gens d’ailleurs, qu’ils me racontent leur histoire. » dit-il.

When Eric Cantona did this during the Munich Memorial Match pic.twitter.com/zaIED4QNEJ — Former Footballers (@FinishedPlayers) April 21, 2023

Se lançant dans des réflexions sur l’actualité mondiale, Cantona dit, « Aujourd’hui, on a du mal à comprendre le monde dans lequel on vit. Il est ainsi nécessaire de prendre du recul », ajoute-t-il.

Cette dernière sortie médiatique de l’ancienne vedette de Manchester United est à l’occasion de la sortie du dernier film, AKA, ou il incarne un parrain de la mafia.

Eric Cantona being Eric Cantona pic.twitter.com/CYpQLAY1hC — Dirty Footballer 👊 (@DirtyFootbaIIer) April 20, 2023

Un personnage que Cantona a les prérequis nécessaires pour incarner, « Je suis ange et démon. Je suis une brute au cœur tendre. Je trouve ça assez poétique. Je peux être impulsif aussi, même si je le suis de moins en moins, mais je le suis encore », indique-t-il.