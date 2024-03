France : Mbappé attaque un influenceur franco-algérien en justice à cause d’un kebab

Kylian Mbappé a attaqué Mohamed Henni en justice. La raison ? C’est parce que l’influenceur franco-algérien a utilisé le nom de l’attaquant du PSG lors de la description d’un kebab.

Mohamed Henni est un célèbre influenceur natif de Marseille et d’origine algérienne. Récemment, il a lancé une entreprise de restauration rapide proposant une gamme de burgers et de sandwichs. Parmi ses produits, entre autres, un burger baptisé « le Mbappé ».

Mais pour décrire ce burger, Mohamed Heni a choisi une façon un peu controverse. En effet, il a décrit le pain comme « aussi rond que le crâne de Mbappé ».

Le moins que l’on puisse dire, est que cela n’a pas été du goût de l’attaquant de Paris Saint-Germain. La société KMA, gestionnaire des droits dérivés de Kylian Mbappé et dirigée par sa mère, Fayza Lamari, a adressé une mise en demeure à Mohamed Henni. Elle l’enjoint de retirer le nom du joueur de ses produits, sous peine d’engager des poursuites judiciaires.

Mo Henni réagit

C’est l’influenceur franco-algérien lui-même qui a annoncé avoir reçu une mise en demeure de la société KMA. Il a également révélé que le bureau d’avocats mandaté par le clan Mbappé rappelle que l’utilisation du nom d’une personnalité publique sans autorisation constitue une violation de ses droits de propriété intellectuelle et de sa vie privée.

Mo Henni a réagi sur les réseaux sociaux. En effet, il a choisi une façon humoristique pour répondre à la mise en demeure de la société gestionnaire des droits dérivés de Kylian Mbappé.

« Je vais vous dire ce qu’il va se passer, mon kebab il va fermer. Et on assumera les conséquences, s’il faut le fermer, on va le fermer. Par contre, on ne va pas la fermer notre bouche. Il me l’aurait demandé gentiment, je l’aurais enlevé en dix secondes son nom. Là, comme il passe par les avocats, j’ai l’impression que c’est du chantage. J’ai envie d’aller au bout les gars. On verra qui a raison, je n’ai pas fait ça avec un but commercial pour lui prendre de l’argent ni pour détruire son image. C’était un jeu de mot. On a bien compris Mbappé que tu voulais te gaver comme une oie, tu ne fais croquer personne à part ta famille même pas une canette. En plein ramadan en plus, tu me fais ça Mbappé ». A-t-il scandé.