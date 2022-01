France : Marocain pour voler et Algérien pour revendre

C’est devenu de plus en plus facile pour les jeunes de tomber dans le piège de la criminalité pour survivre à l’étranger. Avec des récits certes tristes, ils tentent d’expliquer leurs actes répréhensibles par la loi. Mais la justice n’accepte pas de prétextes.

Le 4 janvier dans la boutique Jules rue de Béthune à Lille, un homme est rentré au magasin les mains bredouilles, pour sortir un peu plus tard avec une pile de polos, bien entendu, volés. Généralement on ne retourne pas à « la scène du crime », mais le voleur est retourné pour reproduire la même chose, deux jours plus tard.

Les policiers, qui ont eu recours aux enregistrements des caméras de surveillance placées dans les rues lilloises, ont pu le repérer et l’identifier. Ce dernier a donc été interpellé et présenté à la justice, où une histoire visant à être touchante a été racontée.

Une nationalité variable

En effet, il s’agit de Farès Nedjar, un jeune de 21 ans, selon le journal La voix du nord, demandeur d’asile en tant qu’Algérien aux Pays Bas. Or, il se présente en tant que Marocain en France. Il volait des vêtements à Lille pour les revendre au marché de Wazemmes aux Pays Bas. La raison pour laquelle il porte cette double nationalité inventée, il argumente que les Marocains sont refusés aux Pays Bas, car ils y sont trop nombreux.

Malheureusement, le jeune homme est connu des services de la justice, il a déjà été condamné. Pour cette affaire, la même source rapporte qu’il est condamné à dix mois de prison ferme avec incarcération immédiate, en plus d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).