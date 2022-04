France : Macron visé par un jet de tomates lors d’un déplacement

En visite à Cergy, dans le département du Val-d’Oise, en région Île-de-France, le Président français, fraîchement réélu, Emmanuel Macron, a été la cible d’un jet de tomates alors qu’il discutait avec des habitants de la région, venus à sa rencontre. Depuis ce matin, la vidéo de l’incident survenu lors de la visite du Président français Emmanuel Macron à Cergy fait le tour des réseaux sociaux et a été relayée par plusieurs médias.

Pour sa première sortie depuis sa réélection à la tête de la République française, Emmanuel Macron s’est rendu en visite à Cergy ce mercredi, 27 avril, où il s’est mêlé à la foule à la rencontre des habitants. En effet, lors de son déplacement, Macron s’est rendu au marché de la préfecture du Val-d’Oise, cependant, en déambulant dans les allées bondées du marché, il a été ciblé par un jet de tomates cerises emballées dans un sac en plastique bleu.

Le Chef de l’État français n’a pas été touché par ce jet de tomates et son service de sécurité l’a immédiatement protégé et écarté en ouvrant un parapluie au-dessus de sa tête afin de prévenir toute éventuelle attaque ou agression. Un bref mouvement de foule a suivi cet incident, mais Emmanuel Macron a apaisé la situation, en déclarant : « Non, non… Pas de bagarres ! ». Aussitôt, le déplacement a repris son cours et Macron a poursuivi sa visite.

Il convient de rappeler que dimanche dernier, le Président français sortant Emmanuel Macron avait été réélu pour un second mandat à la Présidence de la République française, à l’issue du second tour des élections présidentielles 2022 qui l’opposait à son adversaire du Rassemblement National, Marine Le Pen.

Tebboune Félicite Macron pour sa réélection

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de félicitations à son homologue français, Emmanuel Macron, à l’occasion de sa réélection pour un second mandat à la tête de la République française.

Dans son message, le Président Tebboune est revenu sur les relations bilatérales entre l’Algérie et la France et a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de sa relation personnelle avec son homologue français et les développements réalisés par le partenariat algéro-français, espérant, dans ce même sens, que ce deuxième mandat, sera enrichi par l’effort conjoint pour des relations bilatérales afin de les amener au meilleur niveau aspiré.

Notons également, que le Chef de l’État n’a pas manqué d’exprimer son souhait d’accueillir prochainement Emmanuel Macron en Algérie, et ce, dans le but de lancer une dynamique allant de l’avant dans le traitement des grands dossiers.