La France est la destination de prédilection des Algériens qui veulent s’exiler de l’autre côté de la méditerranée. Beaucoup espèrent une vie meilleure en s’installant en France, mais la désillusion reprend vite le dessus et la réalité des choses sur le terrain est moins élogieuse. Une fois en France, les immigrés se retrouvent confrontés à plusieurs obstacles dont le marché du travail, ou l’accès a un logement décent.

C’est dans ce cadre que le président a annoncé un projet de loi sur l’immigration, qui sera déposé dès le début de l’année 2023. Il a affirmé devant les préfets que la politique actuelle est « absurde », « inefficace » et « inhumaine ».

En effet, celle-ci ne permet pas un accueil de l’immigré et ne favorise pas son insertion au sein de la société française.

Emmanuel Macron trouve la politique actuelle absurde

Le président de la république algérienne a affirmé que la politique actuelle n’était pas optimale et plutôt « absurde ». Il est revenu sur la façon dont opérait le pays afin d’insérer les nouveaux arrivants en France. Il a relevé un point assez important, celui d’octroyer un statut de « pauvre » dès l’arrivée sur le territoire en les plaçant dans des quartiers défavorisés. Sur ce point, il a ajouté que cette politique : « consiste à mettre des femmes et des hommes qui arrivent, qui sont dans la plus grande misère ».

La politique actuelle accentue la pression sociale, car les étrangers se retrouvent vite en situation irrégulière. Effectivement, en comparaison aux pays adjacent, la France possède plus de personnes sans-papiers.