France : Macron réagit aux propos d’un Algérien sur LinkedIn

Le président Français a réagi au message d’un entrepreneur algérien sur le réseau social LinkedIn. L’entrepreneur aurait tagué le président dans une publication ou il avait exprimé sa joie et sa fierté après la visite que sa maman a effectué au sein de son entreprise.

L’entrepreneur Morad Attik, qui est le directeur général d’une plateforme d’apprentissage de la programmation, de la robotique et l’électronique, à Paris, avait en effet, dans la journée du vendredi 22 janvier, arraché un commentaire au président français Emmanuel Macron. Ce dernier l’avait félicité lui et ses équipes, et dit avoir partagé la fierté de la maman de l’entrepreneur, qui avait rendu visite à ce dernier.

Le bravo de Macron

L’entrepreneur franco-algérien n’avait pas pu contenir sa joie et sa fierté après une visite surprise que lui aurait rendue sa maman pour la première fois au bout de cinq ans dans les bureaux de son entreprise.

Cette visite qui a agréablement surprit le jeune entrepreneur algérien établi en France, avait poussé ce dernier à exprimer sa fierté dans un message sur LinkedIn, ou il avait déclaré que cette visite vaut mieux que de passer sur des chaines télévisées françaises, ou de signer un partenariat avec le CAC 40.

Le jeune entrepreneur avait apparemment fait visiter les bureaux de l’entreprise à sa mère, il lui avait également présenté ses employés, ce qui l’avait redu plus fier « que si c’était M. Le Président Emmanuel Macron en personne (désolé M. le Président) » qui lui aurait rendu visite. C’est ainsi que le président français a été tagué par le jeune Morad.

L’entrepreneur algérien ajoute en parlant de sa maman que « Elle te regarde émue et elle te sort ‘’je suis fière de vous, toi et ton frère’’… Ça vaut 5 levées de fonds ». Il n’en fallut pas pus pour que le président Emmanuel Macron réagisse au tag du jeune Algérien.

Le président français a déclaré sur le même réseau social, en réponse au jeune entrepreneur algérien, que « Après avoir vu votre message, je peux vous dire que la fierté de votre mère est partagée. Bravo à vous et à vos équipes ». Ce qui a enflammé les réactions.

Un Algérien fier de ses origines

En réponse au président Macron, le jeune entrepreneur Algérien avait indiqué qu’il était très touché par son message, et qu’il serait très honoré de le rencontrer pour lui présenter le parcours de son entreprise.

Morad Attik avait également précisé qu’il était très reconnaissant pour tout ce que la France avait pu lui apporter, et qu’il était également « fier de ses origines Algériennes ».

Il avait également piqué la sensibilité marocaine après avoir déclaré que « Nos frères marocains embrassent la main de leurs parents, chez nous on embrasse la tête », en commentant sa photo ou il embrassait la tete de sa maman.

Cette déclaration avait déplu a quelques marocains, ce qui avait poussé le jeune entrepreneur à préciser que son but était loin de créer une polémique, et qu’il n’y a pas « meilleur acte de respect que d’embrasser la main, ou même les pieds de ses parents ».