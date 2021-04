Voyage France : Macron annonce une levée progressive des restrictions

À un moment ou le nombre de contaminations en France flambe, le président Français Emmanuel Macron a annoncé que son pays allait « lever progressivement les restrictions dés le début de ce mois de mai, ce qui signifie que nous allons nous organiser avec nos professionnels en France en faveur des citoyens Français et européen, mais aussi pour les citoyens américains ».

C’est dans un entretien accordé à la chaine américaine CBS NEWS, que le président Français Emmanuel Macron a annoncé que la France, pour faciliter les choses aux voyageurs, travaille « pour proposer une solution très concrète, en particulier pour les citoyens américains vaccinés ». Le président Macron a toutefois précisé qu’il y a de fortes chances que cette solution soit « un laissez-passer spécial ».

Selon l’université Johns Hopkins, plus de 5 millions de cas confirmés de coronavirus ont affecté la France, cette dernière a dépassé d’ailleurs la barre symbolique des 100 000 morts, la semaine dernière. C’est dans ce contexte difficile que le président Macron a déclaré hier dimanche que les ministres Français étaient en train de « finaliser les discussions techniques » relatives à l’assouplissement des restrictions liées au voyage. Toujours selon Macron, les autorités Françaises ont pu élaborer un certificat pour faciliter les voyages entre les pays européens avec des tests et des vaccinations.

L’idée, selon Macron est de « toujours contrôler le virus, de maximiser la vaccination et de lever progressivement les restrictions ». Macron, questionné sur la possibilité d’utiliser le vaccin russe Sputnik en France, a répondu que ce vaccin n’a pas encore été validé par l’agence européenne des médicaments, et ne pouvait donc pas être utilisé sur le sol français.

Macron a expliqué que « à ce stade, le vaccin russe n’est pas reconnu par nos autorités… je ne pense donc pas qu’il soit aujourd’hui une solution… car il faudra du temps pour avoir l’autorisation de l’agence européenne et il faudra du temps pour le produire sur notre continent un tel vaccin ».

En ce qui concerne le continent Africain, Macron a déclaré : « je pense qu’entre maintenant et juin, nous devons envoyer une dose maximale de vaccin, qui est une infime partie de ce que nous obtenons pour nous, pour vacciner les travailleurs du système de santé en Afrique ». Selon le président Français « ces gars-là travaillent dur pour préserver le système de santé… « .

France « finalizing » plans to ease restrictions for vaccinated travelers, Macron says https://t.co/Ug27q6BTOY

— CBS News (@CBSNews) April 18, 2021