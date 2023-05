France : l’OGC Nice scelle l’avenir de Youcef Atal

Sauf surprise, Youcef Atal ne poursuivra pas l’aventure avec l’OGC Nice. Victime des blessures à répétition, il n’aura pas droit à un nouveau contrat, qui expirera au terme de la saison en cours.

Le mauvais sort n’a pas lâché Youcef Atal ces dernières saisons. Depuis 2019, il n’a jamais pu dépasser 18 matchs en une saison en raison des blessures à répétition dont il a été toujours victimes. Pis, il n’a pas pu enchainer cinq matchs de suite. Un grand gâchis pour un joueur que les Algériens voyaient en lui le latéral droit de classe mondial qui a tant manqué à la sélection nationale depuis plusieurs années.

Le natif de Boghni a disputé 18 matchs seulement lors de l’actuel exercice, entre le championnat et l’Europa Conference. Un temps de jeu très insuffisant pour un joueur qui émarge à 150.000 euros bruts mensuels.

Les blessures récurrentes et l’hygiène de vie discutable du joueur font aujourd’hui que les dirigeants de l’OGC Nice désirent miser sur un défenseur plus prolifique et surtout revendable.

Atal informé de la sa libération ?

En effet, les responsables de l’OGC Nice auraient informé Youcef Atal de sa libération, rapportent plusieurs médias. Autrement dit, et sauf surprise, il n’aura pas droit à un nouveau contrat, qui arrive à son terme le mois de juin prochain.

Maitre de son destin, l’arrière latéral des Verts devra trouver un nouveau point de chute pour rebondir. Il pourrait rester en France en optant pour un club qui lui donnera la chance de relancer sa carrière.

Rappelons que le joueur formé à l’académie du Paradou a soigné sa dernière blessure à somptueux établissement hospitalier Aspetar au Qatar. Il a profité de l’occasion pour connaitre davantage la raison des blessures à répétition dont il a été victime ces dernières années. « Je suis venu connaître la raison de mes blessures à répétition, et non seulement pour les soigner. C’est la raison pour laquelle j’ai fait un check-up général de mon corps. J’espère qu’il me permettra de reprendre mon activité lors des prochains jours ». A-t-il déclaré.

