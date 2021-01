France : L’Institut Pasteur abandonne son projet de vaccin Covid-19

L’Institut Pasteur de France et le laboratoire américain Merck & Co ont annoncé, ce lundi, 25 janvier, l’arrêt de leur programme de développement d’un vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) suite à l’obtention de résultats décevants en phase une des essais cliniques.

Après avoir observé de premiers essais cliniques décevants et peu concluants, l’Institut Pasteur de France et le laboratoire américain Merck & Co ont décidé d’abandonner leur projet de développement d’un vaccin-anti Coronavirus.

Pour justifier cette décision, l’Institut Pasteur a expliqué que « les résultats des premiers essais ne sont pas satisfaisants », et que « le candidat vaccin a bien été toléré, mais les réponses immunitaires induites se sont avérées inférieures à celles observées chez les personnes guéries d’une infection naturelle ainsi qu’à celle observées avec les vaccins autorisés contre la Covid-19 ».

Il convient de noter que l’Institut Pasteur de France avait entamé les essais de la phase 1 en août dernier et qu’il entend poursuivre ses travaux sur les autres projets de vaccins contre le Coronavirus qui se trouvent à un stade préliminaire.

L’Institut Pasteur travaille sur deux autres vaccins anti-Covid-19

Par ailleurs, l’institut Pasteur de France travaille sur deux autres vaccins, un premier administrable par voie nasale, et a été développé avec la société de biotechnologie Theravectys (spécialisée dans la mise au point de vaccins), tandis que le second est un candidat vaccin à ADN.

Selon l’Institut Pasteur, ces deux projets de développement de vaccins contre la Covid-19 sont actuellement en phases précliniques, ce qui veut dire qu’aucun essai n’a été effectué sur l’humain.

L’Institut français n’a pas manqué de souligner que cet arrêt ne remettait pas en cause les autres projets de recherche vaccinale menés en partenariat avec Themis/Merck-MSD, précisant que des recherches sont en cours pour utiliser cette technologie contre d’autres maladies infectieuses (fièvre de Lassa, chikungunya).