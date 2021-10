Les histoires des maghrébins sans papiers en France, plus précisément celles des Algériens suscitent l’intérêt des médias locaux français et algériens et créent le plus souvent de l’étonnement en raison de leurs caractères insolite.

Il y a quelque jours, un journal français local a rapporté une information portant sur l’histoire d’une Française accusée de multiplier les mariages avec des Algériens. Il s’agit d’abord du média Liberté Caen qui a publié le 8 octobre passé l’information tout en révélant les détails ainsi que le verdict du tribunal correctionnel de Caen, une ville portuaire situé au Nord de la France.

En effet, c’est l’histoire d’une Française âgée de 39 ans et d’un Algérien sans papier âgée de 38 ans que le journal a décidé d’appeler respectivement « Muriel » et « Karim » afin de faciliter la lecture de l’article.

Le présumé couple a été jugé en correctionnelle à Caen, jeudi 7 octobre 2021, pour les chefs d’inculpations suivants : « tentative d’organisation de mariage » et « tentative d’organisation de reconnaissance d’enfant ». L’objectif fixé est d’obtenir illégalement un titre de séjour ou la nationalité française.

Karim est un Algérien sans papiers, assigné à résidence depuis février 2017 et obligé de quitter le territoire français. Muriel est quant à elle d’origine française, reconnue « immature par l’expert psychiatre » rapport le média susmentionné.

Une « adepte » de mariages multiples

Cependant, Karim n’est pas le premier amoureux de Muriel. Cette dernière avait déjà monté des dossiers pour trois à quatre personnes, toujours des Maghrébins sans papiers. Raison pour laquelle elle a été qualifié d’adepte des « mariages multiples ».

Serait-elle « une grande amoureuse », « attirée par le type méditerranéen » ? Entreprendrait-elle ces démarches, comme elle l’affirme « pour que l’on soit heureux » ? S’interroge le journal français.

Avant de rencontre Karim entre octobre 2020 et janvier 2021, Muriel avait « déposé un dossier de mariage avec un autre homme en mars 2020, avant de l’annuler. Durant leur relation supposée, elle aurait entrepris des démarches pour épouser quelqu’un d’autre ». C’est en tout cas ce qu’a révélé l’enquête sur Muriel qui ne sait pas de qui elle est enceinte actuellement.

Pour ce qui est de Karim, il a affirmé avoir été toujours célibataire sans enfant depuis 2014, l’année durant laquelle il est entré illégalement en France. Le ressortissant algérien a écopé de 18 mois de prison avec sursis et une interdiction de territoire de 5 ans. Tandis que 6 mois avec sursis ont été prononcé contre la française.