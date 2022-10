France : l’hommage à un ancien chef de l’OAS suscite l’indignation

Hier, plusieurs personnes ont marqué leur présence au rassemblement qui a eu lieu à la place Molière à Perpignan (France) pour protester contre le projet de la municipalité de nommer une esplanade de la ville en hommage à Pierre Sergent, ancien Chef de la branche métropolitaine de l’Organisation de l’armée secrète (OAS) et défenseur de l’Algérie française.

En effet, environ 200 personnes ont pris part ce samedi, 29 octobre 2022, au rassemblement visant à dénoncer le projet de la municipalité de Perpignan qui souhaite rebaptiser une esplanade de la ville en hommage à Pierre Sergent, ancien député du Front National (FN) des Pyrénées-Orientales, partisan de l’Algérie française et ancien chef de l’OAS en France. « Une organisation criminelle et terroriste responsable de la mort de plus de 70 personnes en France et plus de 2200 en Algérie », a noté en gras l’association SOS Racisme.

Une trentaine d’organisations politiques, syndicales, associatives sont à l’origine de la mobilisation qui s’oppose au projet de Louis Aliot, maire de Perpignan, qui souhaite rendre hommage à l’ancien député FN des Pyrénées-Orientales. D’ailleurs, les manifestants n’ont pas manqué de proposer un autre nom symbolique à l’esplanade, celui de Maurice Audin, mathématicien anti-colonialiste, torturé et tué en Algérie en 1957.

« Un autre nom que celui, honteux, que le Conseil municipal et son maire ont décidé de donner… puisque que c’est le nom d’un assassin, d’un antirépublicain, qui a même attaqué le président de la République d’alors Charles de Gaulle », a déclaré Hakim Addad, membre de l’association Josette et Maurice Audin.

🟡 Demain, place Molière, à Perpignan, disons NON à la décision de Louis Aliot de nommer une esplanade du nom de Pierre Sergent, chef fondateur de l’OAS en France. ✊🏽 Ensemble, dénonçons le négationnisme et la dangerosité de l’extrême-droite et de ses idées.#Perpignan pic.twitter.com/k0foLCiAWD — SOS Racisme – #NonAuRacisme (@SOS_Racisme) October 28, 2022

« Une tentative de dédiaboliser l’OAS »

Lors de ce rassemblement, les manifestants ont pointé du doigt les motivations du maire Louis Aliot à vouloir rendre hommage à Pierre Sergent qui est l’une des figures de l’OAS en France. « L’OAS a fait 70 morts en France », se sont indignés les opposants.

En colère, les participants au rassemblement ont estimé que cette démarche était une tentative de dédiaboliser l’OAS malgré tous les crimes colonialistes qu’avait commis l’Organisation. « Une injure aux familles des victimes », « une tentative de dédiabolisation de l’OAS », « un activisme pro-Algérie française », « une démarche révisionniste ».

« Il y a une volonté d’instrumentaliser Perpignan dans la course à la présidence du RN pour montrer qu’il est le meilleur défenseur des fondamentaux du parti d’extrême droite », ont-ils affirmé. Certains reprochent même à l’extrême droite française d’avoir « une certaine nostalgie de l’Algérie française coloniale et du système d’oppression qui allait avec ».

Alors que le maire de Perpignan a soutenu le fait que Pierre Sergent était une figure locale et un résistant dont il faut défendre la mémoire. Les militants de l’association SOS Racisme ont assuré que « personne ne le connaissait en tant que député FN des Pyrénées-Orientales ». « Quand on leur explique qui était ce personnage, bizarrement, ils se focalisent quand même assez rapidement sur le fait que c’était le chef d’une organisation terroriste qui posait des bombes », a déclaré Valentin Stel, de SOS Racisme.

Reconnaissance des crimes de guerre

En marge de ce rassemblement, les associations mobilisées ont aussi appelé à une réflexion générale et globale sur la colonisation. « Il y a une gêne, même dans la mémoire collective nationale, vis-à-vis de cette période historique », a encore souligné Valentin Stel.

« Il faut la traiter dans les établissements scolaires, dans la société, que ça ne reste pas clos chez les historiens, ou chez certains qui sont touchés plus ou moins directement par cette histoire », a poursuivi de son côté Hakim Addad, estimant que « la question de la colonisation doit être définie comme un crime de guerre comme la Shoah et l’esclavagisme ».

Pour revenir au projet que propose la mairie de Perpignan, il convient de noter que l’association SOS Racisme a saisi le préfet et a dénoncé les propos tenus lors du dernier Conseil municipal, datant du 22 septembre, qui avait décidé de nommer l’esplanade d’après Pierre Sergent.

Dans ce même sillage, rappelons aussi que l’Organisation de l’armée secrète (OAS) était une organisation criminelle et terroriste clandestine française proche de l’extrême droite créée le pour la défense de la présence française en Algérie par tous les moyens, y compris le terrorisme à grande échelle. Elle a été responsable de plus de 2 200 morts en Algérie. Mais aussi de 71 morts et 394 blessés en France.