France : l’histoire insolite d’un SDF algérien incarcéré à Nîmes

La « Feria de Nîmes » est un événement populaire que fête les habitants de la ville de Nîmes pendant quelques jours deux fois par an, la première « Feria » se passe en juin et la deuxième en septembre. Cet événement consiste à manifester en chantant, en dansant, et en défilant avec des signes de taureau et de cheval.

Selon ce qui a été rapporté par le site d’information « France tv info », durant la « Feria de Nîmes » de cette année, un Algérien a été interpellé pour des atteintes sexuelles sur trois femmes. En effet, ce ressortissant algérien âgé de 37 ans qui n’a pas de domicile fixe, a été condamné pour 12 mois de prison, dont 6 mois ferme.

Les vidéos surveillances ainsi que le témoignage de l’une des trois victimes ont confirmé les faits qui se sont déroulés durant la soirée du 4 juin en cours. Toujours selon le site « France Tv Info », l’homme était en état d’ébriété au moment des faits, ce dernier s’est frotté contre l’une des victimes, et les deux autres ont subi des attouchements.

Le ressortissant algérien ne se souvient pas de ses actes

À l’audience, d’aujourd’hui, mardi 7 juin 2022, l’agresseur affirme qu’il n’a aucun souvenir de ses actes, et il prétend que tout ce qui s’est passé était sans doute à cause de la quantité d’alcool qu’il a consommé ce jour-là.

Le tribunal de Nîmes a condamné cet Algérien à 12 mois de prison, dont six mois ferme. De plus l’accusé écope de l’interdiction du territoire français durant 5 ans.