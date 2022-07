France : l’histoire insolite d’un escroc algérien gravement accusé

En lisant chaque jour les infos, les Algériens se distinguent toujours des autres citoyens du monde. Cependant, cette distinction ne se fait pas toujours dans le bon sens. Dans ce sillage, plusieurs vols ont été recensés, dernièrement en France. Et qui témoigne d’une sorte d’intelligence du côté des Algériens.

En effet, un nombre important de vols, en France, a été commis par des Algériens. Ceux-ci usent des méthodes des plus ingénieuses et audacieuses pour faire tomber leurs victimes dans le piège. Aujourd’hui, nous vous rapportons l’histoire de Mohamed, un Algérien résidant en France; qui a fait recours à une méthode hors du commun pour escroquer ses victimes.

Charismatique et confiant, il aborde ses victimes dans des parking pour leur expliquer que sa carte bancaire ne fonctionne pas, de quoi payer celui-ci. Il leur offre quelques euros en échange de l’utilisation de celles des victimes. Au moment où cette dernière insère la carte dans un horodateur, il récupère les identifiants secrets mais aussi la carte; pour en retirer des sommes d’argent importantes.

Gérant d’une Chicha au Seine-Saint-Denis, cet homme originaire d’Algérie, cible dans son stratagème d’escroqueries, uniquement des personnes âgées. Sollicitées pour un acte de gentillesse et de bienveillance; il réussit à avoir la confiance de ses victimes pour leur gratter quelques billets.

L’escroc à l’horodateur face à la justice

De leurs côtés, les forces de l’ordre françaises ont mis du temps pour capter Mohamed. En effet, celui-ci est à l’abri des projecteurs de la police depuis janvier 2021. Plus d’une année consacrée à sa poursuite. Pour s’y faire, la police a fait appel aux vidéos de surveillance. Où, Mohamed fait apparition en compagnie de ses victimes. Et ce, notamment dans le Chesnay-Rocquencourt, Versailles, Levallois-Perret et Clichy.

Par ailleurs, en visionnant les images des vidéos surveillances, les services de polices ont réussi à retrouver la voiture de cet escroc; qui appartient à une certaine dame qui vit en Hauts-de-Seine. En effet, celle-ci les a orienté vers Mohamed, leur cible.

Lors de son procès, face à la justice, celle-ci lui a reproché d’escroquer près de 32 000 euros à 33 personnes âgées. Cependant, contre toute attente, ce mis en cause a avoué avoir commis les vols des Yvelines, mais pas ceux des Hauts-de-Seine. En effet, ce dernier, a déclaré avoir subi d’énormes pertes après la fermeture de son établissement de Chicha en 2021. Rapporte actu.fr.

Faces aux plaintes de ces victimes, le tribunal chargé de son affaire, a profité de l’occasion pour jeter un coup d’œil aux casier judiciaire de ce prévenu. Celui-ci contient, en effet, 23 actes relevant des vols et d’escroqueries. Ce qui a poussé le procureur à réclamer un an d’emprisonnement. Associé à une détention à domicile.

Cependant, à l’issu de ce procès, la décision du tribunal a été prise. Ce dernier a infligé à l’encontre de Mohamed; dix huit mois de prison avec incarcération immédiate.