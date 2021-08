France : l’histoire insolite d’un Algérien accusé de cambriolage

Ce mardi 24 août à 6 heures du matin, une Montpelliéraine de 33 ans résidant rue Chaptal, a été sortie de son sommeil par un bruit suspect dans son appartement.

Il s’agit en effet, de deux cambrioleurs, l’un d’eux lui a volé son sac à main avec son portefeuille, ses papiers et son argent, avant de prendre la fuite par là où il était rentré, c’est-à-dire la fenêtre. Alors que le second, que la victime l’a aperçu un petit moment plus tard, sur son vélo, a été reparti pour sa part, avec un ordinateur portable blanc sous le bras, a indiqué la Montpelliéraine au média Français Midi Libre.

Dès son réveil, la victime a précisé qu’elle est tombée nez à nez avec un individu qui était en train de la cambrioler en pleine nuit. Après enquête, il s’est avéré que les auteurs du vol ont été passés par les fenêtres entre ouvertes d’appartements situés au premier étage, a ajouté la même source.

Il se fait passer par un mineur Libyen

Accusés d’avoir été les auteurs de deux cambriolages, les individus en question ont été arrêtés le soir même par une patrouille de la Brigade anti-criminalité, où ils ont nié les accusations à leur encontre.

L’un des suspects a tenté de dissimuler son identité ainsi que son âge, où il a déclaré à la police d’être un Libyen de 17 ans, alors qu’il est en vrai un Algérien de 28 ans, ont révélé les recherches. Tandis que le deuxième suspect est un Montpelliérain âgé de 32 ans.

Pour des faits de vols aggravés, les deux individus ont été déférés par la suite au parquet, ce mercredi 25 août en vue d’une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Montpellier.