France : l’histoire cocasse d’un franco-algérien accusé d’un braquage

Un franco-algérien, nommé Redouane Ikil, inculpé dans le braquage de deux agences postales en 2012 et 2013, s’est rendu jeudi 10 février 2022 au commissariat d’Agen après deux ans de cavale. En effet, il avait été condamné à 18 ans de prison pour extorsion de fonds et séquestration, avant qu’il prenne la fuite pour l’Algérie 2019.

Selon les médias français ayant relayé l’information, l’ex-directeur d’une des agences en question, aurait facilité le braquage de deux agences postales dans la région toulousaine. En effet, lors de chaque vol, des employées étaient contraintes d’ouvrir les coffres aux agresseurs.

Affaire de braquage de poste en France : Ikil, coupable ou innocent ?

Il est important à rappeler que le mis en cause était en fuite depuis le 5 juillet 2019, après que la cour d’assise de Tarn avait émis un mandat d’arrêt contre lui. L’avocat général avait donc requis 30 ans d’emprisonnement à son encontre.

Les braquages pour lesquels Ikil avait été accusé d’être le “cerveau recruteur” datent du 6 mars 2012 et du 2 mai 2013. Lors du premier, deux hommes cagoulés ont réussi à voler 362 000 euros d’une des agences postale en violentant une employée kidnappée devant sa maison.

Lors du deuxième braquage, trois criminels avaient séquestré une caissière ainsi que sa famille, avant de la forcer à d’ouvrir le coffre de la poste où elle travaillait. Cependant, cette fois, l’alerte avait été lancée et une seule personne parmi les auteurs du crime, du nom de Fabien Djechta, a été arrêtée.

À noter que Redouane Ikil avait été arrêté et incarcéré en Algérie, à Oran plus précisément (Algérie) en 2020. Cependant, il avait été libéré en juin 2021, faute d’accord d’extradition entre la France et l’Algérie.

L’accusé, n’ayant jamais été inculpé par Fabien Djetcha, a toujours clamé son innocence. Gérant de discothèque, ancien boxeur et manager de boxeurs, la défense le décrit comme étant un homme honnête et droit.