France : l’habit traditionnel algérien célébré par l’IMA à la Capitale de la mode

Le traditionnel est à l’honneur en ce moment et de nombreux événements sont organisés pour rendre hommage aux us et coutumes, quels qu’ils soient. Dans cette optique, l’Institut du monde arabe (IMA) prévoit très prochainement un événement qui mettra à l’honneur le stylisme traditionnel algérien. Pour garder un côté contemporain, le défilé de mode prévoit le passage de quelques stylistes modernistes algériens.

La créatrice Yasmina Chellali marraine de l’événement « Mode algérienne à l’ IMA » à Paris

L’IMA prévoit un défilé de mode, des rencontres avec les designers, mais aussi une projection cinématographique le jour-meme. Le tout prendra place ce 12 mars 2023 au siège de l’Institut du monde arabe à Paris. Yasmina Chellali, styliste et créatrice en chef de la maison Yasmina Couture, exposera sa toute dernière collection et chapeautera d’autres stylistes de la scène algérienne.

Yasmina a habillé de hautes personnalités publiques à travers sa carrière, à l’image de Brigitte Bardot, Warda el-Djazairia ou encore, Souha Arafat. Ses créations sont mondialement connues, elle a notamment travaillé à Dubaï, à Amsterdam et à Stockholm avec les plus prestigieuses maisons de couture (YSL, Dior, Chanel).

Le stylisme « new-age » bien présent à l’événement « Mode algérienne à l’ IMA »

Pour donner du peps à l’événement qui tourne autour de l’habit traditionnel algérien, des créateurs de mode aux tendances modernistes seront présents. C’est notamment le cas d’Amor Guellil, Rym Menaifia ou encore, Hania Zazoua, qui présenteront leurs dernières créations à Paris ce 12 mars.

Ces 3 stylistes des maisons Guellil, Menouba Couture et Brokk’Art, respectivement, maîtrisent l’art de mixer traditionalisme et esprit contemporain. Leurs créations forment des combinaisons harmonieuses entre le charme de l’ancien et la fraîcheur du moderne.

Enfin, l’exposition se terminera par la projection d’un film algérien en costumes traditionnels. La Dernière Reine d’Adila Bendimerad et Damien Ounouri relate l’histoire d’une reine algérienne en 1516, engagée dans un combat politique pour le bien d’Alger.

