France : levée de certaines restrictions contre le Covid-19

Plus de deux ans plus tard, certains n’arrivent toujours pas à s’accoutumer aux mesures préventives et aux restrictions mises en place par les différents gouvernements afin de faire face à la pandémie du Covid-19. Beaucoup de personnes refusent la vaccination ou encore le port du masque, obligeant les autorités à exiger ces mesures pour le bien commun.

En France, plusieurs restrictions et mesures obligatoires ont été levées, le gouvernement français a tenu la promesse faite à travers le premier ministre Jean Castex fin janvier. A partir d’aujourd’hui, alors que ça a déjà été le cas pour la capitale Paris, désormais c’est pour tout l’Hexagone. Le masque n’est plus obligatoire en extérieur, le télétravail n’est plus imposé. Il convient de noter que le port du masque reste tout de même exigé en intérieur.

Le télétravail, bien qu’il ne soit pas imposé, il est vivement recommandé par le gouvernement ainsi que d’autres experts et spécialistes du domaine de la santé.

Un allègement dans un contexte critique

La France lève certaines restrictions alors que la pandémie continue de frapper, les chiffres font frémir ; 382 décès des suites du Covid-19 ces dernières 24 heures, 32 894 patients hospitalisés et 3751 en services de soins critiques et pour couronner le tout 416 896 cas de contaminations ont été recensés hier.

Le meilleur moyen de lutte contre le coronavirus selon le gouvernement français demeure la vaccination, raison pour laquelle le pass vaccinal a remplacé le pass sanitaire, incitant de plus en plus de citoyens à se faire vacciner pour éviter les cas critiques alors que les hôpitaux sont actuellement débordés.