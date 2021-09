France : l’étrange réaction d’un Algérien arrêté à Montpellier

Le lundi 30 août, un Algérien résidant en France depuis seulement quelques semaines a été surpris par les éléments de la brigade anti-criminalité, aux environs de 15 h, en train de proposer des cigarettes de contrebandes aux passants du Cours Gambetta, a-t-on appris du confrère Midi Libre.

Ces derniers ont surveillé quelques minutes son manège, où ils ont aperçu que l’individu en question s’approvisionne dans un sac caché derrière un compteur électrique, a fait savoir la même source.

Il s’agit en effet d’un trentenaire arrivant sur le territoire Français depuis à peine 20 jours, pour finir interpeller par les policiers de la brigade anti-criminalité pour l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de Montpellier.

Les policiers trouvent 60 paquets de cigarettes et 35 sachets de tabac en sa possession

Accusé d’être impliqué dans une activité illégale, le mis en cause a été trouvé en sa possession cinq (5) paquets de tabac à rouler, et dans le sac, les forces de l’ordre ont mis la main sur 60 paquets de cigarettes et 35 sachets de tabac.

Pour se justifier, ce dernier a fait connaitre aux policiers qu’il n’était pas au courant que c’était interdit et qu’il servait de cette activité pour gagner sa journée et survivre.

« J’ai vendu mon commerce en Algérie pour venir en France, je croyais que l’herbe était plus verte ici », a indiqué le mis en cause aux policiers, en ajoutant qu’il regrette infiniment son choix.

Notons que la marchandise, trouvée en sa possession, a été entièrement détruite.