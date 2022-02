France : l’étrange disparition d’un Algérien

Selon les médias français, un franco-algérien, âgé de 75 ans et répondant au nom d’Ali Saidi a disparu depuis 10 jours à Valenciennes dans le nord de la France. Le septuagénaire a été vu la dernière fois dans le tramway, portant un gilet à capuche, un polaire, un pantalon en jeans et des chaussures de sport grises et noires.

Décrit comme un homme sympathique et adorable, Ali Saidi est très respecté par ses voisins. Suite à sa disparition, sa famille a alerté le commissariat de Valencienne qui a lancé un avis de recherche ce samedi. En signe de solidarité, une trentaine de personnes ont participé à sa recherche dans la commune voisine, où le disparu avait été repéré pour la dernière fois.

La famille du vieil homme disparu a exprimé sa profonde inquiétude, d’autant plus qu’il souffre de troubles mentaux. Selon Farhat Saidi, son neveu, c’est la première fois qu’il part seul ainsi.

Suicide par le feu en coïncidence avec la disparition de l’Algérien

La disparition du vieil homme est survenue après que ses proches aient constaté un étrange changement de comportement chez lui. D’ailleurs le neveu de d’Ali a déclaré : “Mon oncle s’est rendu en Kabylie (Algérie) à la fin de cette année pour fêter le réveillon. Le 31 décembre, il est rentré à Valenciennes. Mais, depuis son retour, ses troubles mentaux semblaient s’accentuaient. Il ne voulait pas retourner chez lui, il s’imaginait que des personnes viendraient le ligoter et le kidnapper.”

En plus des troubles mentaux dont souffre le septuagénaire, un drame coïncidant avec sa disparition et survenu ce vendredi inquiètent sa famille. En effet, un homme s’est suicidé par le feu à Anzin, à proximité du parc de Dampierre vers 11h30 du matin.

Craignant que ce soit lui, des proches se sont rendus dans les magasins pour vérifier s’il avait acheté du liquide inflammable le jour de sa disparition, mais, aucune conclusion n’a été tirée à ce jour.

À rappeler que deux autres algériens ont été portés disparus l’année dernière en France, il s’agit de la jeune femme Karima disparue le 15 août 2021 et de l’octogénaire Maamar Belghali, disparue le 11 février 2021.