France : Les Saveurs de Yemma, ce resto algérien qui sert msemen, sfenj et mhadjeb à Paris

Riche en couleurs et en saveurs, la cuisine algérienne fait de nombreux adeptes à travers le monde. Et si certains font le voyage jusqu’à chez nous pour goûter à nos mets succulents, d’autres ont le privilège de les déguster à côté de chez eux. C’est le cas des Parisiens notamment qui disposent du restaurant « Les Saveurs de Yemma » pour ravir leurs papilles. Cet établissement s’est rendu populaire sur les réseaux grâce à son menu typiquement traditionnel. De quoi prendre un bon petit-déjeuner algérien au cœur de Paris !

Les Saveurs de Yemma , un concentré de cuisine algérienne traditionnelle à Paris

Si les Saveurs de Yemma est autant connu, c’est qu’il propose tout un menu qui rappelle à la diaspora algérienne son enfance. Des Msemen aux Mhadjeb au Sfenj en passant par le pain traditionnel « harcha », l’échoppe de Hakim en a à revendre et les clients adorent ça. Depuis son arrivée sur TikTok, le restaurant a beaucoup gagné en popularité, au point d’attirer une clientèle aussi prestigieuse que Karim Benzema lui-même.

Les Saveurs de Yemma s’est aussi fait remarquer par les bloggeurs et créateurs de contenu culinaires de la région. Isma (@isma_labrigade), Youtubeur culinaire, s’est notamment rendu sur place et a pu découvrir de ses yeux le savoir-faire et le gout de la cuisine algérienne de rue, qu’il a relaté dans une vidéo sur le même réseau.

Dans les vidéos publiées, on peut ainsi voir les détails de la préparation des plats traditionnels, à l’image de l’emblématique pâte à Mhadjeb. Mais pas que, Hakim donne aussi des aperçus quotidiens des différents délices servis sur le marché aux Puces de Montreuil, où prend place le stand.

Les Saveurs de Yemma ne se contente pas de servir de l’algérien au menu, l’établissement propose aussi des mets variés du Maghreb. On peut notamment citer le fricassé tunisien, très apprécié par toutes les nationalités, mais aussi le fameux batbout marocain farci de viande ou de poulet.

