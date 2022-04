France : les résultats du premier tour de la présidentielle 2022

Comme en 2017, le deuxième tour de la présidentielle de cette année en France, va se jouer entre Emmanuel Macron, président sortant et Marine Le Pen, candidate d’extrême droite. Hier dimanche 10 avril 2022, jour du premier tour de l’élection présidentielle en France, les électeurs français ont choisi de confronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen. « Les deux qualifiés sont bien Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais Jean-Luc Mélenchon est très proche, et l’écart s’est resserré », a expliqué Brice Teinturier, directeur d’Ipsos-Sopra Steria.

Le premier chiffre qui tombe est celui du taux d’abstention qui a atteint 26%, alors qu’en 2017 lors du premier tour de l’élection ce même taux a été arrêté à 22.2%, soit une différence de 3.8%.

Selon le site de « France Tv Info », les résultats de ce premier tour donnent Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête. Le président sortant obtient 27,6% des suffrages, selon l’estimation Ipsos-Sopra Steria, alors qu’en 2017, ce dernier avait fini le premier tour avec 24%. La candidate du Rassemblement National, en lice pour la troisième fois, obtient 23% des voix, toujours selon l’estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France 24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée nationale et Le Parisien. Un score en hausse par rapport à 2017, où Marine Le Pen avait obtenu 21,3% des suffrages.

Mélenchon se distingue et Zemmour flanche au premier tour

Toujours selon les résultats de ce premier tour publié sur le site « France Tv Info », le troisième homme de ce premier tour est le leader du parti « La France insoumise », Jean-Luc Mélenchon obtient 22.2% des voix des électeurs français. Ce dernier fait mieux qu’en 2017 ou le candidat avait obtenu 19.58%.

Désillusion pour le candidat d’extrême droite Eric Zemmour, en effet donné favori à un moment de la campagne pour passer le premier tour de la présidentielle en France, le candidat du parti Reconquête, obtient finalement 7.2% des suffrages.

Pour ce qui est du reste des candidats, Valérie Pécresse candidate de droite, pour Les Républicains (LR), elle n’atteint pas les 5% et obtient 4.8% des voix des électeurs français. Suivi par Yannick Jadot candidat écologiste EELV qui lui obtient 4.7% des suffrages.

Jean Lassalle obtient 3.1% des suffrages suivi par Fabien Roussel avec 2.3% et Nicolas Dupont Aignan avec 2.1%. Le parti socialiste dont la candidate était Anne Hidalgo obtient un résultat catastrophique avec seulement 1.7% des voix des français.

Les deux candidats Philippe Poutou et Nathalie Artaud obtiennent respectivement 0.7 et 0.6 % des suffrages.

6 candidats soutiennent Macron pour le second tour

Comme de coutume en France, les candidats éliminés au premier tour de la Présidentielle, appellent leurs électeurs à voter pour un des deux candidats retenus pour le second tour. Pour cette élection présidentielle Française 2022, Macron et Le Pen, vont s’affronter comme en 2017 pour un mandat de 5 ans à la tête de l’Elysée.

6 candidats ont appelé leurs électeurs à voter Emmanuel Macron au second tour, et ce afin de barrer la route à la candidate d’extrême droite. En effet Jean Luc Mélenchon, troisieme homme de ce premier tour, mais également Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo et Phillippe Poutou, ont tous appelé à un vote en faveur du candidat de « La République en marche ».

2 candidats ont eux appelé à donner leur voix à Marine Le Pen, il s’agit du polémiste Eric Zemmour et Nicolas Dupont Aignan.