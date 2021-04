France : les propos de Djaaboub continuent de susciter polémique

Les dernières déclarations de Hachemi Djaâboub, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, n’ont pas terminé d’alimenter les tensions entre l’Algérie et la France. Le haut fonctionnaire d’État et polémiste Français Jean Messiha, n’a pas manqué lui aussi de réagir aux propos du ministre Algérien. Des propos qui méritent, selon lui, une réaction du président de la république Française, Emmanuel Macron.

Mais en l’absence d’une réaction de l’Élysée, l’ancien cadre du Rassemblement national (ex-Front national), n’a pas trouvé de meilleures alternatives que celles de s’attaquer aux ressortissants Algériens qui vivent en France. Jean Messiha, de son vrai non Hossam Messiha, a commis un tweet ou il qualifie la diaspora Algérienne d’une « Flopée », tout en sous-entendant que cette dernière n’a pas sa place en France.

L’attaque de Jean Messiha contre les Algériennes de France

Le politicien d’extrême droite, né en Égypte, a entamé son tweet par rappeler les déclarations du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Hachemi Djaaboub. « Un ministre algérien traite la France d’« ennemi traditionnel et éternel » », s’est exclamé Messiha, avant de d’ajouter : « Réaction d’Emmanuel Macron ? Aucune. ».

C’est peut-être cette absence de réaction qui a poussé le haut fonctionnaire d’État Français à déverser lui-même sa haine contre les ressortissants Algériens qui habitent en France. « Si on est ennemis, que foutent les flopées d’Algériens ici ? » a osé déclaré Messiha. Une attaque frontale qu’il a proféré à l’encontre de la diaspora Algérienne présente en force dans l’hexagone.

Jean Messiha a également expliqué que si le président de la république Française Emmanuel Macron n’a pas émis de réaction directe et officielle suite aux propos du Hachemi Djaaboub, c’est parce que le président « ne veut pas nuire à la « réconciliation » promue par Benjamin Stora ».

Pour rappel, la déclaration de Djaaboub a suscité la réaction officielle de la France par le biais du secrétaire d’État français aux Affaires européennes Clément Beaune. Ce dernier a appelé à « l’apaisement » après avoir indiqué « qu’il y a parfois des paroles excessives dans les relations franco-algériennes ».